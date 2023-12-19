App Store için abonelik tarafında 'fiyatlandırma' sistemi

Apple, App Store için yeni bir fiyatlandırma sistemi duyurdu. Buna göre geliştiricilerin birden fazla abonelikle müşterilerine indirim sunması sağlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 10:27
App Store için abonelik tarafında 'fiyatlandırma' sistemi
Abone Ol google-news

Apple'ın duyurduğu abonelik temelli fiyatlandırma sistemi aslında geliştiricileri memnun edecek. Contingent Pricing olarak adlandırılan sistemde geliştiricilerin birden fazla abonelikle müşterilerine indirim sunması mümkün hale geliyor.

Mevcutta test edilmeye başlanan sistem kullanıcıların örneğin 5.99 dolar olan bir uygulamayı indirimli olarak 4.99 dolara abone olmasını sağlıyor. Burada indirim bedelini geliştirici belirliyor.

Apple'ın bu yeni fiyatlandırma ve abonelik altyapısı, bir ya da daha fazla geliştiricinin abonelikleri için aktif olarak kullanılacak. Bunun anlamı ise örneğin, bir geliştiricinin, farklı bir geliştiricinin aboneliğine aktif olarak abone olması durumunda indirimli bir fiyat sunarak yeni kullanıcıları katılmaya teşvik edebilecek olması.

Burada geliştiricilerin daha fazla abone çekmesi hedefleniyor.


App Store Apple App Store App Store abonelik sistemi

İlgili Haberler

2023 yılında App Store'da en çok indirilen uygulamalar açıklandı

2023 yılında App Store'da en çok indirilen uygulamalar açıklandı
App Store Award finalistleri hangi uygulamalar oldu?

App Store Award finalistleri hangi uygulamalar oldu?
App Store'dan yüzlerce uygulama kaldırıldı

App Store'dan yüzlerce uygulama kaldırıldı

En Çok Okunan Haberler