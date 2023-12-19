App Store için abonelik tarafında 'fiyatlandırma' sistemi

Yayınlanma: 19.12.2023 - 10:27

Güncelleme: 19.12.2023 - 10:27

Apple'ın duyurduğu abonelik temelli fiyatlandırma sistemi aslında geliştiricileri memnun edecek. Contingent Pricing olarak adlandırılan sistemde geliştiricilerin birden fazla abonelikle müşterilerine indirim sunması mümkün hale geliyor.

Mevcutta test edilmeye başlanan sistem kullanıcıların örneğin 5.99 dolar olan bir uygulamayı indirimli olarak 4.99 dolara abone olmasını sağlıyor. Burada indirim bedelini geliştirici belirliyor.

Apple'ın bu yeni fiyatlandırma ve abonelik altyapısı, bir ya da daha fazla geliştiricinin abonelikleri için aktif olarak kullanılacak. Bunun anlamı ise örneğin, bir geliştiricinin, farklı bir geliştiricinin aboneliğine aktif olarak abone olması durumunda indirimli bir fiyat sunarak yeni kullanıcıları katılmaya teşvik edebilecek olması.

Burada geliştiricilerin daha fazla abone çekmesi hedefleniyor.