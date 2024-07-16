Acenteler ‘haksız fesih’e karşı çıktı!
TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, bir dizi toplantı düzenleyerek önceliklerini belirlerken ilgili bakanlık ve kurumlara ilettiği talepleri de açıkladı.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na iletilen talepler arasında “Trafik sigortalarında devir zeyili uygulamasına geçilmesi, acentelerin inisiyatifi nde olmamasına rağmen sigorta şirketleri tarafından branş bazlı konulan hedeflere varılmaması halinde uygulanan haksız fesih uygulamalarının durdurulması, yabancı sağlık sigortalarında yetkisiz poliçe satışının engellenmesi” yer aldı.
Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan da acentelerin belediyelerce verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatnamesinden muaf tutulması istendi.
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