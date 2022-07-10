'Acımız büyük': Pul biber fiyatında yüzde 100'ün üzerinde artış

10 Temmuz 2022 Pazar, 12:47

Yurttaşlar, ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken zamların ardı arkası kesilmiyor. Çay, şeker, Türk kahvesi, tuz, içki grupları, yumurta ve akaryakıta gelen zamlar dikkat çekerken kırmızı pul biberin fiyatı dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl 29.99 liraya satılan bir kiloluk kırmızı pul biber, aradan geçen bir yılda yüzde 123 zamlanarak 66.90 TL'den satılmaya başlandı.

Baharatçılarda satılan kırmızı pul biberin fiyatı ise 59.95 TL. Bu fiyatlarla satış yapamayan esnaf, çareyi ‘Büyük indirim’ yalanında buldu. Yurttaşın ilgisini çekmek için koyulan “Büyük İndirim” etiketinde aynı ürün 5 kuruşluk indirimle 59.90 TL’ye satışa sunuldu.

ZAMLARDAN SONRA PUL BİBERDE DE HİLE

Biber fiyatlarının son günlerde yükselmesiyle 1 kilogram üretmek için 10 kilograma yakın biber kullanılan pul biberde hileler yapılıyor. Kış aylarında vücudun ısınması ve metabolizmanın hızlanması için kırmızı pul biberin önemli olduğunu söyleyen Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, “Kırmızı pul biber, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretiliyor. Bu baharatı tüketirken dikkat edilmesi gereken noktalar var. 2020 yılında bakanlığın yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde karşımıza çıkan tek baharat kırmızı pul biber. Ne yazık ki bu üründe taklit ve tağşiş sık sık karşımıza çıkıyor. Bu konuda tüketicilerin çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.

'BOYA VARSA PUL BİBER DEĞİL'

1 kilo kırmızı pul biberin üretilmesi için 10 kilograma yakın biber kullanılması gerektiğini belirten Manavoğlu, “Normal bir kırmızı pul biberi boyamazsınız. Boya kullanılıyorsa biber olmayan farklı bir madde vardır. Burada talaş ve kiremit tozları bulunabiliyor. Üretici pul biber görünümlü üründe gıda boyası kullanıyorsa, demek ki o pul biber değildir. Fiyat olarak baktığımızda bu ürünler kendilerini belli edecektir" diye konuştu.

'SUYA DÖKEREK TEST EDİN'

Tüketicileri bu ürünlere karşı uyaran Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Manavoğlu, test için de “Tüketiciler aldıkları pul biberi suya döktüklerinde direkt koyu kırmızı renk veriyorsa orada mutlaka gıda boyası kullanılmıştır. Hafif bir şekilde renk veriyorsa o pul biberin kendisinden gelen özelliğidir. Pul biber C vitamini açısından da oldukça zengin bir baharattır. Kırmızı pul biberin tüketimi bağışıklığımızı güçlendirecektir" dedi.