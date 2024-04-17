Acının dozu artacak: 'Model olduğu ileri sürülen ütopya bağlamında enflasyon hep geri planda tutuldu'
Prof. Dr. Serap Durusoy: Beklentilerin iyi yönetilememesi tüketimin sürekli öne çekilerek enflasyonu besleyici bir etki yaratıyor. Ekonomi yönetimince enflasyonla mücadelede kolay yol tercih ediliyor ve düğmeler yanlış ilikleniyor.
İktisatçı Prof. Dr. Serap Durusoy,
bundan sonraki süreçte
tüketiciler tarafında acı reçetenin
dozunun artacağının kesin
olduğunu vurgulayarak ekonomik
memnuniyetsizliğin sandığa
yansıdığını dile getirdi.
Serap Durusoy ile ekonomideki
son gelişmeleri konuştuk.
Seçimi geride bıraktık. Bu durum piyasalarda nasıl algılandı? Bundan sonra ekonomide nasıl bir tablo ile karşı karşıya kalacağız, yurttaşı nasıl günler bekliyor?
Seçimden önce oluşan panik havasına bir de kötü gelen makroekonomik verilerin eklenmesi beklentilere ve iktisadi davranışlara olumsuz yansırken bunun siyasi arenada da etkisi görüldü. Ekonomik memnuniyetsizlik sandığa yansıdı. Yerel yönetimlerde yaşanılan siyasi değişim iktidar için bundan sonraki dönemi daha önemli hale getirdi. Belirsizliklerin ortadan kalktığı ve uzun bir süre seçim atmosferinin olmadığı bir dönem içerisine girilmesi hem ekonomik aktörler hem de siyasi otorite için iyi bir fırsat olarak değerlendirilmeli.
Ortada uygulanan bir ekonomi politikası var mı sizce? Bundan sonra daha sıkı mali ve para politikası uygulanır mı?
Hazirandan beri enflasyonla ciddi bir mücadeleye girildiği yönünde iklim oluşturulmaya çalışılırken iktisat kuramıyla uyumlu ve rasyonel politikalara dönüldüğü iddiasına rağmen programın hem mali disiplin ayağının eksikliği hem de önlemlerin toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı olmaması söylem ve eylem çelişkisi doğurdu. Bu Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesini de olumsuz etkiliyor. TCMB yakın zamanda hükümete yazdığı mektupta “Para politikasındaki sıkı duruşun ihtiyatlı maliye politikasıyla desteklenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır” değerlendirmesinde bulundu. Yani tek ayak üzerinde yürütülen bir politika var. TCMB parasal sıkılaştırmayla eşzamanlı, makro ihtiyati çerçevede makro finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik sadeleştirme adımları atmasına rağmen bunları tamamlayacak mali disiplin yok. Bütüncül bir politika seti uygulanmıyor. Şüphesiz ki seçim mali disiplinin sağlanmasında siyasi bir kısıt olarak etkili oldu. Ama tüketiciler tarafında acı reçetenin dozunun artacağı kesin.
REFORMLAR İÇİN ADIM ATILMALI
Türkiye’nin dış borcunu ödemesi için ciddi dış kaynağa da ihtiyacı var, yabancı yatırımcının gelmesi için hangi adımlar atılmalı?
Ocak sonu itibarıyla kısa vadeli
dış borç stoku 174.9 milyar dolar.
Kuşkusuz bu borcun ödenmesi ve
ödemeler dengesinin finansman
tarafının iyileştirilmesi için dış
kaynağa ihtiyaç var. Ancak CDS
primi 300’lerin altına gerilemesine,
yabancı raporları olumlu
gelmesine ve yapılan ziyaretlerle
uygulanmakta olan ekonomi
politikası anlatılmasına rağmen
beklenen yabancı sermaye gelmiyor.
Bunun nedeni seçim sonrasında
uygulanmakta olan
politikada bir kırılma
olma beklentisi,
ekonomi
yönetiminin
değişebileceği
ihtimali
ve yapısal
reformlarda
beklenen
adımların
atılmaması.
Yani yabancı
yatırımcı
uygulanmakta
olan
politikanın
aynı kararlılıkla
sürdürülmesini
görmek istiyor.
JEOPOLİTİK
RİSKLER
ETKİLEYECEK
Yılsonu için büyüme,
işsizlik, cari açık konusunda
öngörüleriniz neler?
OVP’de büyüme 2024 için yüzde 4, işsizlik yüzde 10.3, cari açık ise 2.6 trilyon TL olarak tahmin ediliyor. Ancak bu tahminlerin gerçekleşmesinin iç dinamiklere ve özellikle sıkı para politikasının sürdürülmesine bağlı olarak enflasyondaki kalıcı düşüşe, dış dinamikler tarafında ise jeopolitik risklerin ne yöne evrileceğine ve küresel iktisadi faaliyetlerin seyrine bağlı.
KUR YATIRMICIYI TEDİRGİN EDİYOR
Kur tarafında son dönemlerde
ciddi hareket var, kuru tutmak
için arka kapı uygulamalarla
frenlenmeye çalışılıyor, kur tarafında
neler bekliyorsunuz?
Kur tarafındaki hareketlilik hem
içerideki ekonomik aktörleri hem
de yabancı yatırımcıyı tedirgin
ediyor. Yabancı sermaye kurda
istikrar görmek istiyor. İçeride ise
ekonomik aktörler enflasyona karşı
geliştirdikleri koruma refleksi ile
altına ve yabancı paraya yöneliyor.
Yani ekonomi yönetiminin beklediği
ters dolarizasyon istenildiği düzeyde
gerçekleşemiyor. Kur artışının
enflasyon üzerinde yarattığı etki
nedeniyle artış baskılanmaya
çalışılıyor ki azalan rezervlerde bunu
gösteriyor. TCMB verilerine göre brüt
rezervler 29 Mart haftasında 123.1
milyar dolar olurken swap hariç net
rezervler eksi 65.5 milyar dolarla rekor
düşük seviyeye geriledi.
İÇ TALEP BASKILANDI
Enflasyon tarafında beklenen
düşüş yakalanamadı, orada ne tür
riskler görüyorsunuz?
Ne yazık ki ülkemizde yaşanılan yüksek enflasyonun tek nedeni özel tüketim harcamaları değil. Türkiye birçok enflasyon türünü bir arada yaşıyor. Ama şu ana kadar atılan adımlar özel tüketim harcamalarını baskılamaya yönelik. Ücretlere yapılan düşük zamlar, bütçe açığına yapılan vergi yaması ve BBDK ve Merkez Bankası’ndan gelen kredi kartlarına ilişkin adımlar hep iç talebi baskılamaya yönelik.
Öte yandan enflasyon yalnızca
parasal bir olay değil ve politika
faizindeki artış ile kontrol
edilemediğini son gelen enflasyon
verisi de gösterdi. Zaten politika
faizinde sona gelindiği yönündeki
beklentiler yeni parasal sıkılaştırma
adımlarını da beraberinde getirdi.
Şüphesiz bir diğer önemli noktayı
da açıklanan resmi rakamlar ile
hissedilen enflasyon arasındaki fark
oluşturuyor. Bu durum enflasyon
beklentisinin ve ataletinin kırılmasını
da zorlaştırıyor. Beklentilerin iyi
yönetilememesi tüketimin sürekli
öne çekilerek enflasyonu besleyici bir
etki yaratıyor. Bu bağlamda ekonomi
yönetimince enflasyonla mücadelede
kolay yol tercih ediliyor ve düğmeler
yanlış ilikleniyor. Üstelik iktidarın
enflasyonu tüm dünyanın sorunu
olarak değerlendirmesi yaşanılan
durumu normalleştirmiyor.
ENFLASYON KRONİK SORUN OLDU
Şu anda Türkiye ekonomisinin en temel problemleri neler, çözüm için neler önerirsiniz?
Türkiye ekonomisinin
kronikleşmiş birçok
makroekonomik sorunu var.
Enflasyon, işsizlik, yoksulluk, cari
açık, kamu açığı, büyüyememe,
kalkınamama gibi. Genel seçimlere
kadar model olduğu ileri sürülen
ütopya bağlamında enflasyon
hep geri planda tutuldu cari fazla
yaratarak büyümeyi sağlamak
amaç edinildi. Ancak bu politikanın
ekonomide yarattığı erozyon
nedeniyle rasyonaliteye dönüldü.
Enflasyon birinci önceliğimiz ve
yüzde 5 hedefe ulaşmada kararlıyız
açıklamaları yapıldı. Ekonomi
politikasında sorunun tespiti
kadar bu önceliğin gerektirdiği
politikanın doğru zamanda
uygulanması da önem taşıyor.
Sürekli dile getirilen yapısal reformlar var. Özellikle yapısal reformların içinde neler olmalı?
Türkiye için de yapısal reform
hem demokratikleşme sürecinin
hızlandırması hem de kurumların
altyapısının daha iyi bir düzeye
çıkarılması, vergi reformu,
kamu-özel sektör ilişkisinin
dönüştürülmesi, ileri teknolojili
üretimin sağlanması, eğitim ve
istihdam uyumunun yakalanması,
sektörleri arz yönlü etkileyerek
daha çok yatırıma ve istihdama
yönelterek kalkınma ve büyümenin
gerçekleşmesi için ayrı bir önem
taşımakta.
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