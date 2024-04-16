Yüksek enflasyon ve primlerdeki artışlar sigortalılığı olumsuz etkiledi: Hayatdışı yerinde saydı

Yayınlanma: 16.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.04.2024 - 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) 2023 yılıyla ilgili yeni yayımladığı poliçe istatistikleri, özellikle hayatdışı açısından bu yıla da sirayet eden fiyat tartışmalarının etkisini gösterdi.

Geçen yıl, 2022’ye kıyasla “dönem içi yazılan” hayatdışı toplam poliçe sayısı yüzde 0.5 düşüşle 74 milyon 190 bin 556 adet oldu. Hayatdışının detaylarına bakıldığında ise en büyük branş olan zorunlu trafik sigortasındaki poliçe (yeşil kart hariç) sayısı yüzde 4 artışla 19 milyon 454 bin adedi aştı. Diğer oto branşı olan kaskoda poliçe sayısı ise yüzde 1.2 düşüşle 6 milyon 536 bin adede indi.



TARIMDA SIKINTI VAR

Prim artışları nedeniyle özellikle iş dünyasının eleştirilerine konu olan yangın sigortasındaki düşüş ise dikkat çekti. Bu branşta poliçe sayısı yüzde 13.5 azaldı ve 5 milyon 785 bin adet oldu. Bunların yanında medikal enflasyonun etkilediği sağlık branşıda da poliçe sayısı yüzde 5.7 düşüşle 3 milyon 214 bin adet olarak kayıtlara geçti. Öte yandan nakliyat sigortası poliçeleri yüzde 12.4 düşüşle 1.2 milyon adet, hırsızlık sigortası poliçeleri yüzde 31.1 düşüşle 780 bin adet, devlet destekli tarım sigortası poliçeleri yüzde 6.3 düşüşle 2.9 mliyon adet oldu. Buna karşın finansal kayıp sigortası poliçeleri yüzde 496 artışla 637 bin adet, mühendislik sigortası poliçelerinin yüzde 15 artışla 7.9 milyon adede çıktı.



"EVCİL HAYVAN VE SİBER POLİÇELERİ İLGİ GÖRÜYOR"

TOBB Türkiye Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, Türkiye’de sigorta çeşitliliğinin arttığını, bunlardan birinin evcil hayvan sigortası olduğunu belirterek “Ekonomik nedenlerle hayvan sahipleri zaman zaman zorlanıyor. Bu durumda sigorta devreye giriyor. Yaş sınırı değişmekle birlikte 6 aylıktan büyük, 10 yaşından küçük kedi ve köpekler için evcil hayvan sigortası yapılabiliyor” dedi. Ayrıca siber güvenlik, parametrik, bina tamamlama, devlet destekli ticari alacak ve sorumluluk gibi sigortaların da ilgi çektiğini vurgulayan Korkut, özellikle siber sigortanın, bir kuruluş veya bireyin siber saldırılar, veri ihlalleri gibi risklerden kaynaklanan maddi zararlarını korumak için tasarlandığını anımsattı.



TRAFİK PRİMİNE YÜZDE 3 ZAM

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), bir kez daha “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge” yayımladı. Buna göre Nisan 2024’te araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, Mayıs 2024’te yüzde 3 artırılarak uygulanacak. Anımsanacağı gibi prim artış oranları 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5’er olarak belirlenmiş, ancak SEDDK yetkisini kullanarak bu zam oranlarını ocak ve şubat için yüzde 10’ar olarak uygulamıştı.

