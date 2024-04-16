Yüksek enflasyon ve primlerdeki artışlar sigortalılığı olumsuz etkiledi: Hayatdışı yerinde saydı
2023’te, 2022 yılına kıyasla “dönem içi yazılan” toplam poliçe sayısı yüzde 0.5 düşüşle 74.2 milyon adet oldu. Yangındaki düşüş dikkat çekti.
Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) 2023 yılıyla ilgili yeni yayımladığı poliçe istatistikleri, özellikle hayatdışı açısından bu yıla da sirayet eden fiyat tartışmalarının etkisini gösterdi.
Geçen yıl, 2022’ye kıyasla
“dönem içi yazılan” hayatdışı
toplam poliçe sayısı yüzde 0.5
düşüşle 74 milyon 190 bin 556
adet oldu. Hayatdışının detaylarına
bakıldığında ise en büyük branş
olan zorunlu trafik sigortasındaki
poliçe (yeşil kart hariç) sayısı yüzde
4 artışla 19 milyon 454 bin adedi
aştı. Diğer oto branşı olan kaskoda
poliçe sayısı ise yüzde 1.2 düşüşle 6
milyon 536 bin adede indi.
TARIMDA SIKINTI VAR
Prim artışları nedeniyle özellikle
iş dünyasının eleştirilerine konu
olan yangın sigortasındaki düşüş
ise dikkat çekti. Bu branşta poliçe
sayısı yüzde 13.5 azaldı ve 5
milyon 785 bin adet oldu. Bunların
yanında medikal enflasyonun
etkilediği sağlık branşıda da poliçe
sayısı yüzde 5.7 düşüşle 3 milyon
214 bin adet olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan nakliyat sigortası
poliçeleri yüzde 12.4 düşüşle 1.2
milyon adet, hırsızlık sigortası
poliçeleri yüzde 31.1 düşüşle 780
bin adet, devlet destekli tarım
sigortası poliçeleri yüzde 6.3
düşüşle 2.9 mliyon adet oldu. Buna
karşın finansal kayıp sigortası
poliçeleri yüzde 496 artışla 637
bin adet, mühendislik sigortası
poliçelerinin yüzde 15 artışla 7.9
milyon adede çıktı.
"EVCİL HAYVAN VE SİBER POLİÇELERİ İLGİ GÖRÜYOR"
TOBB Türkiye Sigorta Acenteleri İcra
Komitesi Başkanı Levent Korkut,
Türkiye’de sigorta çeşitliliğinin arttığını,
bunlardan birinin evcil hayvan sigortası
olduğunu belirterek “Ekonomik
nedenlerle hayvan sahipleri zaman
zaman zorlanıyor. Bu durumda sigorta
devreye giriyor. Yaş sınırı değişmekle
birlikte 6 aylıktan büyük, 10 yaşından
küçük kedi ve köpekler için evcil hayvan
sigortası yapılabiliyor” dedi.
Ayrıca siber güvenlik, parametrik,
bina tamamlama, devlet destekli
ticari alacak ve sorumluluk
gibi sigortaların da ilgi
çektiğini vurgulayan Korkut,
özellikle siber sigortanın, bir
kuruluş veya bireyin siber
saldırılar, veri ihlalleri gibi
risklerden kaynaklanan maddi
zararlarını korumak
için tasarlandığını
anımsattı.
TRAFİK PRİMİNE YÜZDE 3 ZAM
Sigortacılık ve Özel
Emeklilik Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (SEDDK), bir
kez daha “Karayolları Motorlu
Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortası Primlerine İlişkin
Genelgede Değişiklik Yapılmasına
Dair Genelge” yayımladı. Buna
göre Nisan 2024’te araç grubu ve
kullanım türüne göre uygulanan
azami primler, Mayıs 2024’te
yüzde 3 artırılarak uygulanacak.
Anımsanacağı gibi prim artış
oranları 2024 yılının ilk 4 ayı için
yüzde 5’er olarak belirlenmiş,
ancak SEDDK yetkisini kullanarak
bu zam oranlarını ocak ve
şubat için yüzde 10’ar olarak
uygulamıştı.
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