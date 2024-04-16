TÜİK açıkladı: Tarımda üretici enflasyonu yüzde 61,87 oldu

TÜİK verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) martta yıllık yüzde 61.87, aylık yüzde 5.57 arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 10:09
TÜİK açıkladı: Tarımda üretici enflasyonu yüzde 61,87 oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Mart ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıkladı.

Buna göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 61,87 arttı, aylık yüzde 5,57 arttı.

Tarım-ÜFE'de 2024 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,57 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,51 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,98 artış gerçekleşti.

SEKTÖRLERE VE ANA GRUPLARA GÖRE DEĞİŞİM

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,84 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,52 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,18 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 3,27 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 7,60 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,12 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup 170,17 ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup 13,54 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.


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