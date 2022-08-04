Promosyon kuyrukları meclis gündeminde: 'Saray iktidarı emeklileri ölüme terk etti'

04 Ağustos 2022 Perşembe, 10:23

Bankalar, emekli maaşlarına yapılan yüzde 42,35’lik zammın ardından promosyon ödemesi yarışına girdi. Emekli maaşına zam gelmesinin ardından emekli promosyon ücretlerinde de artış gerçekleşti. Maaşları açlık sınırının altında kalan milyonlarca emekli enflasyon baskısı altında ezilirken çareyi promosyonlarda buldu.

Günlerdir bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturan emekliler CHP'li Sümer tarafından meclis gündemine taşındı.

EMEKLİLER PROMOSYON İÇİN ÇARESİZCE BANKA KUYRUĞU BEKLİYOR

Orhan Sümer, “Emekliler yüksek promosyon ödemesi almak maksadıyla kamu bankalarındaki maaşlarını özel bankalara çekmeye başladı. Maaşları açlık sınırının altında kalan milyonlarca emekli çalışmak zorunda kalmanın haricinde gelirini arttırıcı yollar arıyor. Özel Bankaların verdiği promosyon tekliflerini cazip bulan emekliler saatlerce promosyon kuyruğu için bankaların önünde bekliyor. Avrupa’da emekliler yaz tatilini hangi ülkede geçireceğini düşünürken ne yazık ki bizim emeklilerimiz ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyor” dedi.

200 LİRA ALABİLMEK İÇİN MAAŞINI TAŞIYAN EMEKLİ VAR

CHP'li Sümer promosyon için oluşturulan uzun kuyrukların aslında çok cuzi miktarlar için oluşturulduğuna dikkat çekerek “Banka reklamlarında maaşını taşıyan emeklilere 7.000 lira verilecekmiş gibi bir algı oluşuyor. Bu da tabiki zor durumda olan emeklilerimiz için cazip geliyor. Oysa bir çok emeklimiz çok cuzi miktarlar alabilmek için maaşını başka bankaya taşımak istiyor.

Yıllarca çalışıp emekliliğinde oh demesi gereken emeklilerimiz ne yazık ki geçinmek için hayat mücadelesi vermeye devam ediyor. Emeklilerimize yaşatılan bu zulm Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında son bulacaktır” ifadelerine yer verdi.

SARAY İKTİDARI EMEKLİLERİ ÖLÜME TERK ETTİ

Orhan Sümer sözlerine şöyle devam etti:

“ Milyonlarca emeklimiz çalışmak zorunda. Aldığı maaşının üzerine çocuklarından destek alarak ev kirasını ödemek zorunda olan emeklilerimiz var. Bayram İkramiyesi diye defalarca dile getirmemize rağmen sadece bin lira alıyorlar. Maaşlarına gelen zam ile kasapta et almaya gittiklerinde elleri boş dönüyorlar.

Saray iktidarı emeklileri ölüme terk etmiştir. Yıllarca verdikleri emeklerin karşılığı yok sayılmaktadır. Yaşlısına sahip çıkamayan Saray İktidarı, emeklilerimizin şartlarını iyileştirmek yerine her geçen gün külfetlerini arttırmaktadır.”