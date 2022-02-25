Açlık sınırı asgari ücretin 300 TL üstüne çıktı

25 Şubat 2022 Cuma, 11:16

Türk-İş verilerine göre Ekim 2021'de ilk kez 10,000 TL'yi aşan dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise Şubat'ta 15,140 TL'ye yükseldi.

Türk-İş raporunda, "Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi 14 Şubat'ta etiketlere yansıdı. Ancak öncesinde yükselmiş olan başta yumurta ve un gibi temel gıda ürünleri ile yükselişi durdurulamayan meyve-sebze fiyatları yüzünden vatandaşın reel geliri bu ayda da geriledi" denildi.

Verilere göre gıda kaleminde aylık yüzde 7.1, yılbaşından beri yüzde 11.1 ve son 12 ayda yüzde 66.4 oldu. Gıda fiyatları aralıkta bir önceki aya göre yüzde 25 artmış ve bu 1987'den beri en yüksek aylık artış olarak tarihe geçmişti.

DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN AÇLIK SINIRI ŞUBATTA 4,553 TL'YE YÜKSELDİ

Verilere göre bir önceki ay 4,250 TL olan dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Şubat'ta 4,553 TL'ye yükseldi ve 2022 yılı net asgari ücretin 300 TL üzerine çıkmış oldu. Raporda, "Asgari ücretle çalışan bekar işçi, yaşama maliyetini karşılamak için 1,716 TL daha bulmalı" denildi.

Türk-İş raporunda "Rusya ve Ukrayna'dan ithal edilen buğday, arpa, soya, mısır, ayçiçeği gibi ürünlerin tedarikinin bu araştırının hazırlandığı günlerde başlayan askeri operasyon sebebiyle eğer önlem alınmazsa önümüzdeki aylarda ülkemizdeki un, ekmek, yumurta, et ve bitkisel yağların fiyatlarının yükselmesine neden olabileceği uzmanlar tarafından ifade edildi" görüşüne de yer verildi.

TÜİK'in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.