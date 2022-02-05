CHP’li Fikret Şahin: ‘Hekimler açlık sınırında’

05 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili görüşülmesi beklenen düzenleme ertelendikçe, sağlık çalışanlarının kamu hastanelerinden ayrılmaya devam edeceğine dikkat çekti. Şahin, farklı sağlık meslek örgütleri ve sendikalarına yaptığı ziyaretlerden izlenimleriyle oluşturduğu raporu Cumhuriyet’le paylaştı.

Şahin, raporunda şu tespitlere yer verdi:

Randevu alınamıyor: Hasta, muayene olmak için randevu alamıyor. Laboratuvar, röntgen, ultrasonografi, tomografi ve MR gibi tetkiklerin yanı sıra ameliyatlar için çok uzun süre bekleniyor.

Hekimlerin hedefi yurdışı: Ağır moşullar, uzun süreli çalışma saatleri ve nöbetler nedeniyle tükenme noktasına gelen hekimlerden polikliniklerde beş dakikada hasta muayene etmesi isteniyor. Bunun yanında şiddet her geçen gün artıyor ama cezasızlık sürüyor. Hekimler açlık sınırında maaş alıyorlar. Ayrıca uzmanlık eğitimi yerine yurtdışına gitmek için dil öğrenmeyi tercih ediyorlar.

Eczacı ilaç bulamıyor: Uzun süredir ilaç tedariğinde sorun yaşanıyor. Yaygın olarak kullanılan 3 bin kalem ilacın yüzde 30’u yok. Çocuklar için kullanılan ateş düşürücü, grip şurupları, burun spreyleri dahi yok.

Medikal ithalatı yapılamıyor: Sağlık Bakanlığı medikal firmalara ödeme yapmıyor. Firmalar alacaklarını tahsil edemedikleri için ithalat yapamıyor. Kamuya tıbbi malzeme verilemiyor ve hastanelerdeki hizmetler aksıyor. Hastaların kullanmak durumunda kaldığı medikal sarf malzemeler için SGK yeterli ödeme yapmıyor. Örneğin 1 aylık alt bezi en az 520 TL ama SGK 193 TL ödüyor.

‘ZAYIFLAMA SÜRECEK’

Acı tabloyu “AKP’nin sağlıkta dönüşüm programı, sağlıkta çöküş programına dönüştü” sözleriyle özetleyen Şahin, “Sorunlar her geçen gün artıyor. Sağlık sistemi hızla çöküşe doğru ilerliyor. Sağlık hizmetlerinden ne hizmet alan hastalar ne de hizmet veren hekimler memnun. Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenleme yapılmadığı sürece kamu hastanelerinden özel hastanelere hekim akışı devam edecek. Kamu hastaneleri her geçen gün nitelik kaybederek zayıflayacak.” ifadelerini kullandı.