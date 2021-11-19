Açlık ve yoksulluk sınırında rekor artış
DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM), periyodik araştırması kapsamında 2021 yılı Ekim ayıyla ilgili açlık ve yoksulluk sınırlarını açıklandı.
BİSAM'în açıkladığı verilere göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı yani açlık sınırı 2 bin 988 TL’ye çıkı. Bunun üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre yoksulluk sınırı da 10 bin 335 TL oldu. Bu rakamlar sırasıylı eylül ayında 2 bin 955 ve 10 bin 221 lira, 2020 yılı Ekim ayında 2 bin 362 ve 8 bin 169 liraydı.
Yine araştırmanın açlık sınırıyla ilgili detaylarına göre, yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 800 liraya ulaşırken, bu rakam yetişkin bir kadın için 772, 15-18 yaş bir genç için 851 ve 4-6 yaş arası bir çocuk için 565 liraya yükseldi.
99.60 TL'Yİ BULDU
Buna göre 4 kişilik bir aile, günlük minimum 99.60 liraya sağlıklı beslenebiliyor. Bu rakam geçen yılın aynı ayında 79 TL, Ekim 2003’te ise 15.4 liraydı.
EN ÇOK ARTIŞ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE
Sağlıklı beslenme kapsamında, ekim ayı harcamalarında en yüksek payı yüzde 35.6 ile süt ve süt ürünleri aldı. Bu oran et, yumurta ve kurubaklagilde yüzde 28.34, sebze ve meyvede yüzde 14.34 oldu.
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