Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'arabuluculuk' açıklaması

Yayınlanma: 10.10.2023 - 16:04

Güncelleme: 10.10.2023 - 16:10

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Adalet Bakanlığı işbirliğinde, ‘Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu' gerçekleşti.

Sempozyumda açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2013 yılında ihtiyari arabuluculuk olarak hukuka giren; 2018 yılı sonrasında da iş hukuku, ticari davalar ve tüketici davalarında, dava şartı arabuluculuk olarak devam ettirilen; 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren de kira uyuşmazlıkları, komşuluk hukukundan doğan uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar, ortaklığın giderilmesinden doğan uyuşmazlıklar ve tarımsal hizmet sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların, dava şartı zorunlu arabuluculuk kapsamına alındığını hatırlattı.

Tunç, "2013 yılından bu yana arabuluculuktaki başarımız giderek artmaktadır. Bu başarıda arabulucu olarak görev yapan avukatlarımızın büyük rolü vardır" ifadelerini kullandı.

4 BİN DOSYA UYUŞMAZLIKLA SONUÇLANDI

"Önümüzdeki süreçte de arabuluculuk sisteminin kapsamını genişletmeye devam edeceğiz" diyen Bakan Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz 10 yılda; 4 milyon 770 bin arabuluculuk başvurusu olmuş; 3 milyon 100 bini; yani yüzde 70'i anlaşma ile sonuçlanmıştır. Tabii bu oranın ihtiyari arabuluculukta yüzde 99 başarı, zorunlu arabuluculukta ise yüzde 49 olduğunu görüyoruz. Bir mahkemenin yılda 500 davaya baktığını düşündüğümüzde anlaşmayla sonuçlanan 3 milyon dosya, yargıya intikal etmiş olsaydı bunun için her yıl 600 ilave mahkeme gerekecekti. Son uygulamamızla zorunlu arabuluculuk kapsamına aldığımız kira uyuşmazlıklarında da anlaşma oranının anlaşmama oranından yüksek olduğunu memnuniyetle görmekteyiz. 1 Eylül'den itibaren kira uyuşmazlıklarında arabulucuya intikal eden 32 bin 197 dosyadan görüşmeleri tamamlanan 4 bin 169 uyuşmazlık anlaşmayla sonuçlandı. 3 bin 15 uyuşmazlık ise anlaşma sağlanamadığı için mahkemeye intikal etti. Bu da bize anlaşma sayısının, anlaşamamadan yüksek olduğunu gösteriyor. Bunlar, kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıklarla ilgili arabuluculuk uygulamasının daha ilk meyveleri. İleriki dönemde inşallah çok daha verimli sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki süreçte de arabuluculuk sisteminin kapsamını genişletmeye devam edeceğiz."