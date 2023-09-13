Kira uyuşmazlıklarında ‘arabuluculuk’ dönemi başladı: Rekor başvuru yapıldı

Yayınlanma: 13.09.2023 - 14:54

Güncelleme: 13.09.2023 - 14:54

Kira anlaşmazlıklarında arabuluculuk dönemi 1 Eylül'de başladı.

Devreye giren arabuluculuk sistemine yoğun talep geldi. Son 10 günde 7 bin 651 başvurunun yapıldığı açıklandı.

Kiracı veya mülk sahibi bu süreci başlatabilirken, başvurularda herhangi bir ücret alınmıyor. Anlaşma sağlanması halinde bir ücret ödemesi yapılıyor.

Başvurular, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarından yapılırken, başvuran kişi neden başvuru yaptığını ve iletişim bilgilerini vererek form doldurarak süreci başlatıyor.

ANLAŞILAN BEDEL ÜZERİNDE ÖDEME YAPILIYOR

Başvurular ücretsiz alınırken, anlaşma sağlanması halinde 100 bin TL’ye kadar yüzde 6 şeklinde bir ücretlendirme bulunuyor.

Anlaşma yapılan bedel üzerinden yüzde 6, yüzde 5 veya yüzde 4 gibi bir ödeme yapılıyor.

Miktar yükseldikçe aşağı doğru inen oranlarla ücret ödemesi gerçekleşiyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Avukat Arabulucu Umut Metin, "1 Eylül tarihinden şu ana kadar arabuluculuk ile ilgili 8 bin 600 civarında bir başvuru olurken, bunun 7 bin 651’i kira uyuşmazlığı olarak dikkat çekti. Toplumda kira sorunlarını çözmek için arabuluculuk anahtar kurum olarak görülüyor. Kira sorunlarının sayısı yüksek, kira sorunlarına çözüm bekleyenlerin odak noktası ise arabuluculuk. Bu haliyle arabuluculuk daha da önemli bir noktaya oturmuş durumda" dedi.