Adalet Bakanlığı, 'adaletsizlikten' vazgeçti: Promosyon eşit dağıtılacak

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Adalet Bakanlığı, gazetemizde yer alan haber ve sendikaların tepkileri üzerine “maaşa göre promosyon” uygulamasından vazgeçti. Promosyon tüm personele eşit olarak dağıtılacak.

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, herkese eşit şekilde dağıtılması gereken promosyonun 5 yıl önceki sözleşme kapsamında hakim ve savcılara diğer personele göre daha fazla verildiğine dikkat çekerek bakanlığın “adaletsizlik” yaptığını belirtmişti. Yetkili sendika Büro Memur-Sen de, 19 Ağustos’ta görüşme yapılacağını belirterek, “Yüzde 10’luk kota kaldırıldı. İhale süresi 3 yıl olacak. Promosyon tek seferde, eşit miktarda ödenecek” duyurusu yaptı.



