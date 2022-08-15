Adalet Bakanlığı, 'adaletsizlikten' vazgeçti: Promosyon eşit dağıtılacak
Adalet Bakanlığı, “maaşa göre promosyon” uygulamasından vazgeçerek tüm personele promosyonu eşit olarak dağıtacak.
Adalet Bakanlığı, gazetemizde yer alan haber ve sendikaların tepkileri üzerine “maaşa göre promosyon” uygulamasından vazgeçti. Promosyon tüm personele eşit olarak dağıtılacak.
Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, herkese eşit şekilde dağıtılması gereken promosyonun 5 yıl önceki sözleşme kapsamında hakim ve savcılara diğer personele göre daha fazla verildiğine dikkat çekerek bakanlığın “adaletsizlik” yaptığını belirtmişti. Yetkili sendika Büro Memur-Sen de, 19 Ağustos’ta görüşme yapılacağını belirterek, “Yüzde 10’luk kota kaldırıldı. İhale süresi 3 yıl olacak. Promosyon tek seferde, eşit miktarda ödenecek” duyurusu yaptı.
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