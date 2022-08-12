THY personelinin promosyon ücretleri TBMM'ye taşındı

12 Ağustos 2022 Cuma, 17:59

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, aylık maaş ve hakedişler için bankaların çalışan ve emeklilere yaptığı promosyon ödemelerinin THY çalışanlarına yapılmadığını ifade etti.

Bahşi, çalışanların hak ettiği promosyonların THY tarafından şirkete gelir olarak kaydedildiğini ifade eden bir soru önergesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması üzerine meclise sundu.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi imzalı soru önergesinde şu ifadelere yer verildi:



2007 yılında çıkartılan 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kamu görevlilerine aylık maaş ve diğer hakedişlerinin yatırıldığı bankalar tarafından promosyon ödemesi yapılmasının önü açılmış, uygulama daha sonra kamu-özel tüm emekliler için de yaygınlaştırılmıştır.



Türk Hava Yolları'nda 2005 yılından bu yana personel maaşları için bankalardan alınan promosyonlar THY çalışanlarına ödenmemiştir.



Buna göre;



1) THY personelin maaşları üzerinden elde edilen promosyon gelirini personele aktarmayıp, şirkete gelir olarak kaydetmenin gerekçesi nedir?



2) THY'nin, el koyduğu toplam promosyon gelirinin 101 milyon dolara (2022 kuru ile yaklaşık 1,8 milyar TL) ulaştığı ortadayken personelin promosyon gelirini gasp etmek ve bu geliri şirkete gelir olarak kaydetmek ne ile açıklanabilir?



3) Hak kaybına sebep olmadan tüm personeli promosyon gelirinden yararlandırmaya, geriye dönük hak edişler de dahil olmak üzere bundan böyle promosyon ödemelerinin düzenli hale getirilmesi için bir adım atmayı düşünüyor musunuz?