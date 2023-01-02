Adalet Bakanlığı'ndan promosyon pazarlığı: Avukatlar, Vakıfbank müşterisi olmaya zorlanıyor

02 Ocak 2023 Pazartesi, 04:00

Birçok kamu kuruluşu ve özel sektör şirketi maaş müşterisi oldukları banka ile promosyon anlaşması imzaladı. Adalet Bakanlığı da bir kamu bankası olan Vakıfbank ile her bir personel için 28 bin TL’lik promosyon anlaşması imzaladı. Bu anlaşma masasında avukatların da VakıfBank müşterisi olması pazarlık konusuydu ancak anlaşmadan avukatlar yararlanamıyor. Avukatların Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) para yüklemesi için VakıfBank hesabı kullanmak zorunda olduğunu söyleyen avukatlar, bakanlığın kendilerini fiili olarak Vakıfbank kullanmaya mecbur bıraktığını söyleyerek bu promosyon anlaşmasından faydalanmak istiyor.

Türkiye’de 160 binden fazla avukat olduğunu hatırlatan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Köprülü, promosyondan avukatların yararlanamadığını belirterek bu durumun değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Köprülü şu bilgileri verdi:

“Bakanlık avukatları fiili olarak VakıfBank kullanmak zorunda bırakıyor. Öyle ki ‘avukatların Vakıfbank hesabı iş hesabı olduğu için haczedilemez’ diye bir Yargıtay kararı da mevcut. Çünkü bir avukat başka bir banka üzerinden UYAP’a ait ödemelerini yaparsa yüksek komisyonlar ödüyor. Bu nedenle de fiili olarak VakıfBank ile çalışma zorunda kalınıyor. Avukatlar Vakıfbank’ta ortalama bir maaş müşterisinden daha fazla para hacmine sahip. Hatta bakanlık ile VakıfBank’ın promosyon görüşmelerinde avukatların bankaya katkısı da pazarlık masasında oldu. Ancak bu promosyondan avukatlar yararlanamadı.” İstanbul Barosu yönetimine gelmeden önce de bu konuda çalışmalar yaptıklarını belirten Köprülü, “Şimdi resmi bir kurum olarak bakanlığa başvurumuzu yaptık. Vakıfbank ile olan promosyon görüşmelerinin belgelerini de istedik ancak bilgileri banka sırrı olduğunu söyleyip bizimle paylaşmadılar. Bizim baroya bağlı 55 bin avukat var. Diğer barolar da bizden bir hamle bekliyor, onlar da bu konuda mücadele vermeye hazır” diye konuştu.

GENÇ AVUKATLARA DESTEK OLUR

Genç avukatlar da bu konudan mustarip. Kahramanmaraş Barosu’na kayıtlı Avukat Bahri Gödeoğlu da avukatların promosyon hakkı bulunduğunu söylüyor. Gödeoğlu, “Ben küçük bir şehirde serbest çalışmama rağmen benim VakıfBank hesabım, UYAP’ın VakıfBank’a bağlı olması nedeniyle ortalama bir maaş müşterisinden çok daha fazla para giriş çıkışı barındırıyor. Özellikle mesleğe yeni başlayan genç arkadaşlarımız zor günler geçiriyor. Bu promosyonun bizler gibi genç meslektaşlarıma can suyu olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

TEPKİLER ARTIYOR

Avukatların promosyon isyanı sosyal medyada da kendine yer buluyor. Avukatların sorunlarını paylaşan sosyal medya hesaplarında dile getirilen isyanlardan bazıları şöyle: “Tüm kamu mesleklerine promosyon ödemesi yapıldı. Avukatlar olarak maaş almıyoruz fakat mesleğimizi yapabilmek için Vakıfbank hesabı açmak zorundayız ve tüm işlemler Vakıfbank üzerinden yaptırılıyor. Maaşlardan daha fazla parasal hacmimiz var. Bir faydasını görüyor muyuz ? Yok..”