Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman verilecek?
Sağlık Bakanlığı'nca Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman verilecek?
Sağlık çalışanlarının merakla beklediği haber geldi. Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası'yla yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına promosyon ödemesi yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar olacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?
Sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek. Promosyon ödemelerinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.
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