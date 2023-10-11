Adaletsizlik artıyor: Yaklaşık 4 milyon emekli, iktidarın tek seferlik ikramiye uygulamasından yararlanamayacak

Yayınlanma: 11.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.10.2023 - 04:00

Emekliler aylardır “Emeklilikte adalet” eylemleri yaparken AKP adaletsiz uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam kabine toplantısının ardından Cumhuriyetin 100’üncü yılı sebebiyle emeklilere 5 bin TL ikramiye dağıtılacağını ve bunun bütçeye maliyetinin 61 milyar TL olduğunu söyledi. Bu ikramiyenin yalnızca çalışma,yan emeklilere verileceğini söylemesi tepkilerin odağındaydı. Türkiye’de yaklaşık 16 milyon emekli bulunuyor. Erdoğan, aldıkları kararın 12.2 milyon emekliyi doğrudan etkilediğini söyledi. Buna göre, yaklaşık 4 milyona yakın emekli 5 bin liralık ödemeden yararlanamayacak. Ayrıca eşi üzerinden aylık alanlar ile anne-babasından yetim aylığı alanlara da bayram ikramiyelerinde olduğu gibi daha düşük ödeme yapılması bekleniyor.

EMEKLİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜLÜYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde emeklilerin önceliklendirileceğini belirterek aylıklara zam için yılbaşında rutin uygulama yapılacağını söyledi.

Erdoğan’ın emeklilerde yarattığı hayal kırıklığına sendikalardan tepki yağdı.

Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz: 30 yıl hizmet veren bir emekliyi 7 bin 500 liraya mahkûm edeceksin, ikinci bir işte çalışmak zorunda bırakacaksın şimdi de bu “sadaka gibi” ödemeden mahrum bırakacaksın. Emekliyi bölüp, parçalamaktan başka bir şey ifade etmiyor. Emeklilerin aklıyla alay ediliyor. Küçük düşürülüyorlar. Hiçbir şey vermeseler daha iyiydi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED): Ayrım yapılmaması gerekiyordu. Emekliler arasında ayrım yapmak doğru bir yaklaşım değil. 7 bin 500 lira ile geçinemeyen emekli çalışmak zorunda kalıyor, 25 bin lira aylığı olan ise çalışmıyor. 25 bin lira alana 5 bin lira veriliyor, 7 bin 500 lira alana ise verilmiyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bütünlük bozuldu.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu:10 milyon emeklinin 7 bin 500 lirayla yaşamaya mahkûm edildiği, emeklilerin yarısının ya çalışmak ya da iş aramak zorunda bırakıldığı koşullarda ayrımcılık yapmak, yıllarca çalışmış insanlara sadaka verir gibi 5 bin TL layık görmek kabul edilemez. Emeklilikte insanca yaşamak haktır.

Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci: Emeklilerimizin ekonomik sorunları bir defalık yapılacak geçici bir ödeme ile çözülecek türden değildir. Emeklilerimizin maaşlarına kalıcı ve tatminkâr bir artış yapılmalı ve vatandaşımızın ekonomik sıkıntısı giderilmelidir. Aksi halde devamı olmayan pansuman tedbirlerle emeklilerimizin ekonomik sorunlarına çare olunamaz.

TUTULMAYAN SÖZLER İKTİDARI

Emeklinin beklentilerini karşılayamayan AKP, seçim öncesinde verdiği birçok sözü de halen tutmadı. Bazılarında ise kısmi düzenlemeler yapıldı. Sözler ve uygulamalardan örnekler şöyle: