Adana'da ekmeğe yüzde 50 zam

Adana’da 5 liradan satılan 220 gram ekmeğin 20 Temmuz’dan itibaren 7.5 liraya satılacağı bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 18.07.2023 - 16:49
Adana'da ekmeğe yüzde 50 zam
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Adana'da ekmeğe yüzde 50 zam geldi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konfederasyonu tarafından fırıncılara gönderilen karara göre Adana’da ekmek 5 liradan 7.5 liraya çıktı.

Karara göre 220 gram ekmek 20 Temmuz tarihinden itibaren 7.5 liraya satılacak.



Adana Ekmek zam

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