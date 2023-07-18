Adana'da ekmeğe yüzde 50 zam
Adana’da 5 liradan satılan 220 gram ekmeğin 20 Temmuz’dan itibaren 7.5 liraya satılacağı bildirildi.
Adana'da ekmeğe yüzde 50 zam geldi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konfederasyonu tarafından fırıncılara gönderilen karara göre Adana’da ekmek 5 liradan 7.5 liraya çıktı.
Karara göre 220 gram ekmek 20 Temmuz tarihinden itibaren 7.5 liraya satılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Maaş farkı ödemesi için tarih belli oldu
- Yargı, RTÜK'e 'dur' dedi
- Yurttaşın parası böyle çarçur edildi!
- AKP’nin umut bağladığı Körfez sermayesi gidiyor
- 3 bin hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
- Burada bir 'utanç' olduğu doğru!
- Yusuf Tekin geri adım attı
- Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Umre ziyaretine gitti!
- İki vergide daha yüksek oranlı artış bekleniyor!
- Ebrar Karakurt’tan dikkat çeken paylaşım