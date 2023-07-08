Son Dakika... İstanbul Valiliği'nden ekmek fiyatı açıklaması
Son dakika haberleri... Maliyetlerindeki artışı gerekçe gösteren fırıncılar İstanbul'un bazı ilçelerinde gayriresmi olarak fiyat artışına gitti. İstanbul Valiliği ise ekmek fiyatlarına zam yapılmadığını açıkladı.
İstanbul'un bazı ilçelerinde yapılan gayriresmi zamlarla 230 grama düşürülen ekmek 8 TL'ye yükseldi.
Konuyla ilgili Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Bazı ilçelerde dün zamlı fiyatlarla satış yapıldığı ifade edildi. Tarife olmadan esnafın kendisinin bu şekilde artışa geçmesi doğru bir olay değil.
Fakat haziran ayındaki un fiyatlarının desteklenmesinin kaldırılması ile birlikte un fiyatlarındaki artış temmuz ayındaki asgari ücretin yükseltilmesi ve işletme giderlerine gelen artıştan dolayı bu gelecek zammı da geciktirmek doğru değil" ifadelerini kullandı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "İlimizde ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada haberler yeralmıştır. İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gr ekmek 5 TL'den satılmaktadır" denildi.
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