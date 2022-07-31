Adana’da ekmeğe zam
Adana’nın Kozan ilçesinde 210 gram ekmek yarından itibaren yüzde 14 zamlı satışa sunulacak.
Adana’nın Kozan ilçesinde 210 gram ekmek yarından itibaren 4 liradan satışa sunulacak.
Kozan Fırıncılar Odası Başkanı Muhammet Yorulmaz, dünya genelinde yaşanan “tahıl krizi”, başta buğday olmak üzere diğer girdi kalemlerinde de önemli artışların yaşanmasına sebep olduğunu ifade ederek, "Hatırlanacağı üzere bundan iki ay kadar önce ekmeğin fiyatını, hemen hemen her bölgede 4.00 TL iken bizler 3.50 TL’den satışa sunmuştuk. Tüketicilerimize karşı sorumluluğumuzu en üst seviyede yerine getirme kararı almıştık. Ancak, şu an içinde yaşadığımız şartlar, fırıncı esnafımızın hayatiyetini devam ettirebilmesini oldukça zorlaştırmıştır. Bugüne kadar ki özverileri sebebiyle tüm fırıncılarımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Hizmetin sürdürülebilirliğini temin açısından, 1 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 210 gram ekmeğimiz 4.00 TL’den satışa sunulacaktır" dedi.
Ekmeğe yapılan zam ile birlikte Kozan Belediyesi ekmek fırınında ise ekmeğin 3,5 liradan, simidin ise 3 TL'den satılacağı kaydedildi.
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