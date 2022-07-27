Napoli - Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli - Adana Demirspor hangi kanalda?

2022-2023 sezonu öncesi takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Adana Demirspor, İtalya devi Napoli ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Napoli - Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:41
Napoli - Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli - Adana Demirspor hangi kanalda?
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Napoli- Adana Demirspor maçı için geri sayım başladı. Napoli- Adana Demirspor İtalya'daki Stade Teofilo Patini'de karşı karşıya gelecek.

NAPOLİ - ADANA DEMİRSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Napoli- Adana Demirspor maçı 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü oynanacak.

NAPOLİ - ADANA DEMİRSPOR HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA?

Napoli - Adana Demirspor hazırlık maçı 21.30'da başlayacak.

NAPOLİ - ADANA DEMİRSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Napoli - Adana Demirspor hazırlık maçı A Spor ekranlarında yayımlanacak.


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