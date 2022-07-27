Napoli - Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli - Adana Demirspor hangi kanalda?
2022-2023 sezonu öncesi takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Adana Demirspor, İtalya devi Napoli ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Napoli - Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Napoli- Adana Demirspor maçı için geri sayım başladı. Napoli- Adana Demirspor İtalya'daki Stade Teofilo Patini'de karşı karşıya gelecek.
NAPOLİ - ADANA DEMİRSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
Napoli- Adana Demirspor maçı 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü oynanacak.
NAPOLİ - ADANA DEMİRSPOR HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA?
Napoli - Adana Demirspor hazırlık maçı 21.30'da başlayacak.
NAPOLİ - ADANA DEMİRSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Napoli - Adana Demirspor hazırlık maçı A Spor ekranlarında yayımlanacak.
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