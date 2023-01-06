Adana'da ekmeğe zam

Adana’da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı 5 lira oldu.

İHA
06 Ocak 2023 Cuma, 09:33
Adana'da ekmeğe zam
Abone Ol google-news

Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana’da 4 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25’lik zam yapılarak 5 TL olarak belirlendi. 

Zamlı ekmek satışına bugünden itibaren başlandı. 


Adana Ekmek zammı

  • İlgili Haberler

  • Denizli'de ekmeğe zam Denizli'de ekmeğe zam
  • Van'da ekmeğe zam! Van'da ekmeğe zam!
  • Erzincan'da ekmeğe zam Erzincan'da ekmeğe zam

En Çok Okunan Haberler