Adana'da ekmeğe zam

06 Ocak 2023 Cuma, 09:33

Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana’da 4 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25’lik zam yapılarak 5 TL olarak belirlendi.

Zamlı ekmek satışına bugünden itibaren başlandı.