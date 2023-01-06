Adana'da ekmeğe zam
Adana’da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı 5 lira oldu.
Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana’da 4 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25’lik zam yapılarak 5 TL olarak belirlendi.
Zamlı ekmek satışına bugünden itibaren başlandı.
İlgili Haberler
- Denizli'de ekmeğe zam
- Van'da ekmeğe zam!
- Erzincan'da ekmeğe zam
-
En Çok Okunan Haberler
-
- Altılı masadan aday açıklaması
- Eski MHP'li başkan evinde ölü bulundu
- Ateş cinayetinde aranan isim yakalandı
- Bakan Nebati'den tüm işletmelere indirim çağrısı
- MHP'li başkanlardan 'Sinan Ateş' mesajı!
- Cumhur'a bir parti daha mı geliyor?
- İBB’de derin şüphe
- Tek cümlede özet: Kendilerini devlet yerine koymuşlar
- 2004'te işe alınan Yavuz Faraşoğlu
- YSK'den seçim açıklaması