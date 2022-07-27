Adım adım 18'e! Dolar/TL'de yeni rekor kaydedildi: Dolar/ TL ne kadar oldu? (27 Temmuz 2022)

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:36

Dolar/TL'deki hareketlilik takip edilmekte zorlanılacak seviyelere ulaştı.

Geçen haftayı 17.76 seviyesinden tamamlayan dolar/TL bu hafta da yükselişine aralıksız devam ediyor.



Bu sabah saat 08.47'de güne 17.8725/17.8750 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi gün içerisinde 17.9064'e ulaşarak yılın yeni zirvesini kaydetti.



Haftalık grafiğe bakıldığında TL'nin dolar kaybı yüzde 0.99'a ulaşırken, aylık kayıp yüzde 7'yi geride bıraktı.

TL'DE YILBAŞINDAN BERİ DEĞER KAYBI YÜZDE 26'YI AŞTI

Geçen yıl da yüzde 40 üzerinde değer kaybeden TL, Nisan sonundan Haziran sonunda BDDK kredi kısıtlama kararına kadar aralıksız değer kaybetmiş ve dolar/TL bu dönemde 14.8'lerden 17.5'e kadar yükselmişti.

BDDK kararıyla kur geçici olarak 16'ya kadar gerilese de TL tekrar değer kaybetmeye başladı. TL son haftalarda günlük yüzde 0.3-0.5 değer kaybı yaşıyor.

Gün içerisinde en yüksek 17.9064 ile yılın yeni zirvesini kaydeden dolar şu dakikalarda 17.8962'den işlem görüyor.

Bu verilere göre TL'nin Nisan başından beri değer kaybı yüzde 17'ye yaklaşırken yılbaşından beri kaybı ise yüzde 26'yı aştı.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i geçen haftalarda 900 baz puana yaklaştıktan sonra geçen haftayı 844/856 baz puandan tamamladı.

Bugün gün içerisinde Türkiye'nin CDS'İ 886.062'yi gördü.







