Dolar/TL'de yeniden yeni zirve kaydedildi: Dolar/TL ne kadar oldu? (27 Temmuz 2022)

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Dolar/TL, faiz ile döviz politikası başta olmak üzere ekonomi tercihlerine yönelik endişeler, yüksek enflasyon ve küresel resesyon korkusuyla 18 seviyesine doğru yükselişini sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:25

Yatırımcılar bugün Fed faiz kararını, yarın TCMB'nin yıl sonu için mevcut yüzde 42.8 olan enflasyon tahmininde yapacağı muhtemel revizyonu ve Cuma günü TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun İstanbul Sanayi Odası'nda (İSO) finansmana erişimi de konu alacak konuşmasını takip edecek.

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