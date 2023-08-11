Adıyaman’da ekmek fiyatına yüzde 40 zam
Fırıncı esnafının talebini alan komisyon Adıyaman’da ekmek fiyatını yüzde 40 zamla 7 TL’ye yükseltti.
Adıyaman Fırıncılar Odası’nın ekmek girdi maliyetlerinin artmasından dolayı Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na ekmek fiyatlarının artması için başvuruda bulundu.
Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği, Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye, Tarım ve Orman Müdürlüğünden görevlilerin oluşturduğu komisyon esnafın zam talebini görüştü.
12 AĞUSTOS TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ
Ekmeğin 7 bin 500 TL olması yönündeki talebi değerlendiren komisyon üyeleri ekmeğin 7 TL olmasına karar verdi. 5 TL olan 200 gram pide 7 TL, 5 TL olan 210 gram somun ise 220 gram olarak 7 TL’ye satılacak. Komisyonun aldığı karar Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı. Ekmek 12 Ağustos tarihinden itibaren yeni fiyattan satılacak.
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ziya Duranay, komisyonun aldığı kararın 12 Ağustos tarihinde uygulanacağını belirterek, “Çevre illerde ekmek rayiç bedelleri ve ekmek maliyetlerinin artmasından dolayı fırıncı esnafının talebini olumlu karşıladı.
Ekmek fiyatları hem tüketicimize fazla yük olmayacak hem de fırıncı esnafımızın emeğinin azda olsa karşılığı olacak şekilde belirlendi” dedi.
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