İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam

İstanbul Halk fiyatlarına zam geldi. Tüm ürünlere yapılan zamların ardından normal ekmek 5 liraya yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2023 - 16:28
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam
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İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam geldi. Buna göre normal ekmeğin fiyatı 5 liraya yükseldi. Organik tam buğday ekmeği 25 lira olurken, tam buğday ekmeği 20 liraya yükseldi.

Halk Ekmeğin güncel fiyat listesi şöyle:



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