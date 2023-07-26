İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam
İstanbul Halk fiyatlarına zam geldi. Tüm ürünlere yapılan zamların ardından normal ekmek 5 liraya yükseldi.
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam geldi. Buna göre normal ekmeğin fiyatı 5 liraya yükseldi. Organik tam buğday ekmeği 25 lira olurken, tam buğday ekmeği 20 liraya yükseldi.
Halk Ekmeğin güncel fiyat listesi şöyle:
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