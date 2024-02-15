Adnan Polat, 2024 ve 2025 yıllarının zor geçeceğini, sabır gerektiğini söyledi: Devlet de tasarruf yapmalı
Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Türkiye açısından önümüzdeki iki yılın zor geçeceğini belirterek “Yerel seçimden sonra sıkılaştırma artacak. Ancak devletin de tasarruf yapması lazım, sadece milletin değil” dedi.
Adnan Polat ve Ege Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Polat, Avrupa’da üs olarak seçtikleri Macaristan’da Ege Seramik’in 52’inci yılı kapsamında düzenledikleri etkinlikte hem ekonomideki gelişmeleri hem holdingin yeni projelerini değerlendirdi.
Adnan Polat ekonomide daha önce de krizler yaşandığını hatırlatarak “Ekonominin kuralları var. O kuralları uygulayıp ve sabırlı oldukça da bence bu enflasyon kontrol altına alınır. Bakanımız Mehmet Şimşek’in dediği gibi rasyonel uygulamalara gitmek lazım” dedi.
Yerel seçimden sonra gerekli sıkılaştırma politikalarının uygulanacağını dile getiren Adnan Polat şöyle konuştu:
- Önümüzdeki 1.5-2 senelik süreçte sıkıntılı günler olacak. Talep azalacak. Arz edenler satacak yer bulamadığı için fiyatlarını düşürmek zorunda kalacaklar.
- Şirketlerde bünyesi zayıf olanlarda batmalar çok olacak. İşsizlik artacak. İş insanları da tedbirli olmak adına frene basacak.
ÇILGIN BÜYÜME YOK
Holding açısından durumu “Öyle çılgınlar gibi büyümenin peşinde değiliz. Şöyle söyleyelim sırtımıza taşıyabileceğimiz kadar yük vuracağız” şeklinde yorumlayan Adnan ve Murat Polat projelerini ise şöyle özetledi:
- Macaristan’da gayrimenkul projelerimiz sürüyor. City Pearl’ü kademe kademe bitirebiliriz. Bu yıl 2 tane blok toplam 620 daire var. Biri haziran ayında bitecek. Yeni bir projemiz daha var.
- Golden visa süreci de devam ediyor. Satışlara da faydası olur diye düşünüyoruz.
- Ege Seramik’te ise yenileme yatırımlarımız sürüyor. Ancak bu dönem doğalgaz fiyatları öyle bir hal aldı ki. 3.5 sene önce ayda 10 milyon TL doğalgaz parası öderken bugün ayda 155 milyon TL ödüyoruz.
- Bu durumda küçülmeye gitmek durumunda kaldık. Tarihimizde ilk kez işten çıkarmak zorunda kaldık. 400 kişiyi ağlaya ağlaya çıkarmak zorunda kaldık. İşler düzelince hepsini geri almaya başladık.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'lilere ve Tarkan'a küfürler yağdırdı
- Bir anda hıçkırarak ağlamaya başladı!
- Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme!
- Dünya'nın en derin noktasında 'rahatsız edici' keşif!
- İmamoğlu'na destek açıklaması!
- FETÖ medya yapılanması davasında karar!
- İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısı karıştı!
- İliç maden faciasında yeni gelişme!
- Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü!
- Kanal İstanbul imar planı iptal edildi