Adnan Polat, 2024 ve 2025 yıllarının zor geçeceğini, sabır gerektiğini söyledi: Devlet de tasarruf yapmalı

Yayınlanma: 15.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 15.02.2024 - 03:28

Adnan Polat ve Ege Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Polat, Avrupa’da üs olarak seçtikleri Macaristan’da Ege Seramik’in 52’inci yılı kapsamında düzenledikleri etkinlikte hem ekonomideki gelişmeleri hem holdingin yeni projelerini değerlendirdi.

Adnan Polat ekonomide daha önce de krizler yaşandığını hatırlatarak “Ekonominin kuralları var. O kuralları uygulayıp ve sabırlı oldukça da bence bu enflasyon kontrol altına alınır. Bakanımız Mehmet Şimşek’in dediği gibi rasyonel uygulamalara gitmek lazım” dedi.

Yerel seçimden sonra gerekli sıkılaştırma politikalarının uygulanacağını dile getiren Adnan Polat şöyle konuştu:

Önümüzdeki 1.5-2 senelik süreçte sıkıntılı günler olacak. Talep azalacak. Arz edenler satacak yer bulamadığı için fiyatlarını düşürmek zorunda kalacaklar.

Şirketlerde bünyesi zayıf olanlarda batmalar çok olacak. İşsizlik artacak. İş insanları da tedbirli olmak adına frene basacak.

ÇILGIN BÜYÜME YOK

Holding açısından durumu “Öyle çılgınlar gibi büyümenin peşinde değiliz. Şöyle söyleyelim sırtımıza taşıyabileceğimiz kadar yük vuracağız” şeklinde yorumlayan Adnan ve Murat Polat projelerini ise şöyle özetledi: