Ford'un yeni modellerinde artık o özellik olmayacak! Tasarruf açıklaması yapıldı...

Yayınlanma: 09.02.2024 - 15:13

Güncelleme: 09.02.2024 - 15:13

Ford, Aktif Sürüş Asistanı'nın çok popüler olmadığını ve maliyet azaltma hamlesinin yaklaşık 2 milyar dolar tasarruf sağlamasını beklendiğini açıkladı.

Ford, bazı modellerinin kendi kendine park etmesini sağlayan özelliğinden vazgeçiyor. Aktif Park Yardımı on yılı aşkın bir süredir kullanılıyor, ancak görünüşe göre pazarlamasının önerdiği kadar popüler değil.

'ÇOK ÇOK AZ KULLANILAN...'

Kısa süre önce Bloomberg, Ford COO'su Kumar Galhotra'nın bir konferans görüşmesinde analistlere şirketin bağlantılı araç verilerinin "Çok, çok az insanın bunu kullandığını" gösterdiğini söylediğini bildirdi. Bu özelliği durdurma kararı esas olarak maliyetleri düşürmekle ilgili ve Galhotra bu hamlenin Ford'a araç başına yaklaşık 60 dolar ve yılda yaklaşık 10 milyon dolar tasarruf sağlayacağını söyledi.

Daha büyük tasarruf beklentisi ise 2 milyar dolar. Şirketin otomatik kendi kendine park etme gibi diğer özellikleri de kaldırarak tasarruf etmeyi beklediği miktar bu. Çünkü perde arkasında nakliye, üretim ve malzeme gibi sayısız işletme maliyeti var. Bu tür teknolojilerin kaldırılmasının Ford gibi otomobil üreticilerini yarı iletken çiplere daha az bağımlı hale getirmesi olasıdır. Bu da son çip krizi sırasında Aktif Park Yardımı da dahil olmak üzere her türlü ekipmanın kaldırılmasına veya askıya alınmasına neden oldu.

HANGİ MODELLERDE KULLANILIYORDU?

Ford'un otomatik park özelliği şu anda Escape kompakt SUV'dan elektrikli Mustang Mach-E'ye ve tam boy F-150 pick-up'a kadar bir dizi modelde sunuluyor.