Afrika Turizm Forumu: Turizm sektörü’nün Afrika çıkarması

Antalya Turizm Fuarı'nın yaratıcısı GMT Fuarcılık’ın organize ettiği Afrika Turizm Forumu (ATF) Mısır’ın Sharm El Sheikh kentindeki Uluslararası Kongre Merkezi’nde başladı. Mısır turizminin gelişmesinde Türk turizmcilerinin büyük desteği olduğu vurgulandı.

Bülent Ecevit
Yayınlanma: 21.05.2024 - 16:46
Afrika Turizm Forumu: Turizm sektörü’nün Afrika çıkarması
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Mısır Yatırım ve Serbest Bölgeler Genel Otoritesi (GAFI) İcra Başkan Yardımcısı General Yasser Abbas, Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Ahmet Issa, Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince ile GMT Fuarcılık’tan Selçuk Meral açılış konuşmaları yaptılar. Foruma Mısır ve Türkiye’den yaklaşık 2000 turizm profesyoneli katıldı.

GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, “Afrika Turizm Forumu nedeniyle insanlığın beşiği sayılan Afrika’da, Mısır’ın gözde turizm destinasyonlarından olan Şarm El-Şeyh’in hızla geliştiğini görüyoruz.  Bu önemli etkinlikle; zengin doğal ve kültürel mirasıyla yüksek bir turizm potansiyeline sahip olan Afrika kıtasının hızla gelişmekte olan ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Tüm dünyadan gelerek bugün bu salonda yer alan turizm profesyonelleri ile ana kıta Afrika’da turizmi geliştirmek için gerekenleri konuşacağız. İhtiyaçları değerlendirip, çözümler üretecek ve gelecek planlarımızı yapacağız” dedi.

GAFI İcra Başkan Yardımcısı General Yasser Abbas, “Afrika ve Mısır’ın güzellikleri, kültürü tüm ziyaretçileri cezbediyor. Özellikle Sina Yarımadası turizm sektörü için çok önemli rol oynadı. Türk turizm yatırımcılarını bekliyoruz. Gerekli kolaylıkları sağlıyoruz” diye konuştu. 

 Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Ahmet Issa da yaptığı uzun konuşmasında Mısır’ın ve Afrika’nın turizm ile hızla büyüyeceğine inandığını, Türkiye’den ziyaretçi sayısının hızla arttığına dikkat çekti. Bakan Issa, yıl sonuna kadar 250 Türk ziyaretçinin ülkelerine gelmesini beklediklerini açıkladı.

Tüm dünyadan gelen yatırımcılar, kanaat önderleri, politika yapıcılar, karar vericiler ve turizm profesyonelleri iki gün boyunca bu sektördeki gelişmeleri değerlendirdi, yeni iş fırsatları yaratmaya çalıştılar. 

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, şu değerlendirmede bulundu: “Turizm Mısır’ı çok geliştirdi. 10 yıl önceki Mısır ile şimdiki arasında oldukça fark var. Günden güne de değişiyor. Mısır da Türkiye’nin rakiplerinden. Türkiye turizmde gelişiyor gelişmesine ama rakipleri de yerinde durmuyor. Mısır’ın gelişmesinde Türk markalarının payı da çok büyük.” 


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