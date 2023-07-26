Afyonkarahisar’da ekmeğe yüzde 42 zam!
Afyonkarahisar’da 4 TL 25 kuruştan satılan ekmeğin fiyatı yaklaşık yüzde 42 zamlanarak 6 TL oldu.
Afyonkarahisar’da yaklaşık 1 yıldır 4 TL 25 kuruştan satılan ekmeğin fiyatına zam yapıldı.
Yaklaşık yüzde 42’lik zamla ekmeğin fiyatı 6 TL’ye yükseldi.
Alınan zam kararı birçok fırın tarafından uygulanmaya başlandı.
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