Afyonkarahisar’da ekmeğe yüzde 42 zam!

Afyonkarahisar’da 4 TL 25 kuruştan satılan ekmeğin fiyatı yaklaşık yüzde 42 zamlanarak 6 TL oldu.

İHA
Yayınlanma: 26.07.2023 - 17:09
Afyonkarahisar’da ekmeğe yüzde 42 zam!
Abone Ol google-news

Afyonkarahisar’da yaklaşık 1 yıldır 4 TL 25 kuruştan satılan ekmeğin fiyatına zam yapıldı. 

Yaklaşık yüzde 42’lik zamla ekmeğin fiyatı 6 TL’ye yükseldi. 

Alınan zam kararı birçok fırın tarafından uygulanmaya başlandı.


afyonkarahisar Ekmek zam

İlgili Haberler

İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam

İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam
Ekmekte zam muamması! Birbirinden farklı açıklamalar...

Ekmekte zam muamması! Birbirinden farklı açıklamalar...
Gelen zamları EPDK önünde protesto ettiler: 'Ekmek bile lüks oldu'

Gelen zamları EPDK önünde protesto ettiler: 'Ekmek bile lüks oldu'

En Çok Okunan Haberler