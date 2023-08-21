Ağaç AŞ işçileri kazandı: İlk kez yan haklar elde edildi!

Yayınlanma: 21.08.2023 - 15:48

Güncelleme: 21.08.2023 - 15:48

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç AŞ’de çalışan DİSK’e bağlı Birleşik Tarım-Orman Sendikası (BTO-SEN) üyelerinin ücretlerinin iyileştirilmesi talebiyle Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde başlattığı eylem kazanımla sonuçlandı.

Sosyal medya hesaplarından eylemin kazanımla sonuçlandığını duyuran Birleşik Tarım-Orman İşçileri Sendikası, “Direne direne kazandık! Ağaç AŞ işçilerinin DİSKBTO-SEN öncülüğünde diğer İBB işçileriyle eşit ücret ve yan haklar talebiyle Saraçhane’de başlattığı direniş 8. günde zaferle sonuçlandı. Ücret zammının yanında ilk kez yan haklar kazanıldı” ifadelerini kullandı.