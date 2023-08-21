Ağaç AŞ işçileri kazandı: İlk kez yan haklar elde edildi!

İBB iştiraki Ağaç AŞ’de çalışan Birleşik Tarım-Orman Sendikası üyelerinin ücretlerinin iyileştirilmesi talebiyle başlattığı eylem 8.gününde kazanımla bitti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 15:48
Ağaç AŞ işçileri kazandı: İlk kez yan haklar elde edildi!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç AŞ’de çalışan DİSK’e bağlı Birleşik Tarım-Orman Sendikası (BTO-SEN) üyelerinin ücretlerinin iyileştirilmesi talebiyle Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde başlattığı eylem kazanımla sonuçlandı.

Sosyal medya hesaplarından eylemin kazanımla sonuçlandığını duyuran Birleşik Tarım-Orman İşçileri Sendikası, “Direne direne kazandık! Ağaç AŞ işçilerinin DİSKBTO-SEN öncülüğünde diğer İBB işçileriyle eşit ücret ve yan haklar talebiyle Saraçhane’de başlattığı direniş 8. günde zaferle sonuçlandı. Ücret zammının yanında ilk kez yan haklar kazanıldı” ifadelerini kullandı.


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