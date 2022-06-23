Ağaçlarla birlikte OGM'nin bütçe de kül oldu

23 Haziran 2022 Perşembe, 08:59

Türkiye’nin ciğerlerini küle çeviren orman yangınlarıyla tartışmaya açılan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), son sınavını 21 Haziran’da Marmaris’in Bördübet mevkiinde meydana gelen yangında verdi. Müdürlük, 576 personel, 144 arazöz ve 13 dozer ile yangına müdahale edildiğini açıklarken rüzgarın da etkisiyle giderek yayılan yangın uzun saatler boyunca kontrol altına alınamadı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 21 Haziran günü saat 20.02’de başlayan ve ilk müdahalenin 20.10’da yapıldığı belirtilen yangın, “Yangın söndürme uçakları nerede?” sorusunu da bir kez daha gündeme getirdi. Çok sayıda yurttaş, yangına yüksek su taşıma kapasiteli uçaklar ile müdahale edilememesini eleştirirken gözler Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesine çevrildi.

ERİYEN BÜTÇE PAYI

Müdürlüğün, 2012 ve 2022 yıllarını da kapsayan 10 yıllık bütçe verilerinden çarpıcı bir sonuç çıktı. 2012 yılında 1 milyar 862 milyon TL bütçesi ile merkezi bütçeden yüzde 0,53’lük pay alan idarenin zaten sınırlı olan bütçesi giderek azaldı. OGM’nin 2012-2022 döneminde merkezi bütçeden en fazla pay aldığı yıl yüzde 0,54 ile 2015 yılı olurken müdürlüğün bütçe payı 2022’ye kadar düzenli olarak azaldı.

YÜZDE 0,35’LİK PAY

Orman yangınları ile mücadelede kritik önemi bulunan OGM’nin bütçeden aldığı pay 2022 yılında 2021 yılına göre görece artsa da geçmiş yılların çok gerisinde kaldı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesinin 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL olduğu 2022 yılında OGM’ye 6 milyar 220 milyon 952 bin TL bütçe verildi. İdarenin bütçesinin merkezi bütçe içindeki payı ise yüzde 0,35 oldu.