Ağaçlarla birlikte OGM'nin bütçe de kül oldu
OGM tartışmaları yine gündemde. Bütçe verileri ise yangınla mücadelede zafiyeti sorgulanan müdürlüğün merkezi yönetim bütçesi içindeki zaten düşük olan payının yıllar itibarıyla eridiğini ortaya koydu.
Türkiye’nin ciğerlerini küle çeviren orman yangınlarıyla tartışmaya açılan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), son sınavını 21 Haziran’da Marmaris’in Bördübet mevkiinde meydana gelen yangında verdi. Müdürlük, 576 personel, 144 arazöz ve 13 dozer ile yangına müdahale edildiğini açıklarken rüzgarın da etkisiyle giderek yayılan yangın uzun saatler boyunca kontrol altına alınamadı.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 21 Haziran günü saat 20.02’de başlayan ve ilk müdahalenin 20.10’da yapıldığı belirtilen yangın, “Yangın söndürme uçakları nerede?” sorusunu da bir kez daha gündeme getirdi. Çok sayıda yurttaş, yangına yüksek su taşıma kapasiteli uçaklar ile müdahale edilememesini eleştirirken gözler Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesine çevrildi.
ERİYEN BÜTÇE PAYI
Müdürlüğün, 2012 ve 2022 yıllarını da kapsayan 10 yıllık bütçe verilerinden çarpıcı bir sonuç çıktı. 2012 yılında 1 milyar 862 milyon TL bütçesi ile merkezi bütçeden yüzde 0,53’lük pay alan idarenin zaten sınırlı olan bütçesi giderek azaldı. OGM’nin 2012-2022 döneminde merkezi bütçeden en fazla pay aldığı yıl yüzde 0,54 ile 2015 yılı olurken müdürlüğün bütçe payı 2022’ye kadar düzenli olarak azaldı.
YÜZDE 0,35’LİK PAY
Orman yangınları ile mücadelede kritik önemi bulunan OGM’nin bütçeden aldığı pay 2022 yılında 2021 yılına göre görece artsa da geçmiş yılların çok gerisinde kaldı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesinin 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL olduğu 2022 yılında OGM’ye 6 milyar 220 milyon 952 bin TL bütçe verildi. İdarenin bütçesinin merkezi bütçe içindeki payı ise yüzde 0,35 oldu.
Video Haberler
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
- DBP'li Saliha Aydeniz ile ilgili fezleke komisyonda
- 'İşini yapmıyorsun, şov yapıyorsun'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme