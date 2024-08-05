Yayınlanma: 05.08.2024 - 11:03

Güncelleme: 05.08.2024 - 11:03

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon kararıyla birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları da netleşmiş oldu. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? Ağustos ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜFE, temmuz ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65,93 oranında zam yapılabilecek.

Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23 arttı

Kira zam oranı yüzde yüzde 65,93 olarak kaydedildi. Ev sahipleri, kontrat dönemi gelen kiracılarına en fazla yüzde 65,93 oranında zam yapabilecek

ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıkladı.

Temmuz ayında TÜFE yıllık yüzde 61,78 oldu

Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23 arttı.

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI ORANINDAKİ ÜST SINIR BELLİ OLDU

Açıklanan rakamlarla birlikte temmuz ayı itibarıyla 12 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Bu fark oranında Ağustos ayı kira zammı oranındaki üst sınır da belirlendi

Kira kontratı Ağustos ayında yenilenecek kiracılar, yüzde 25 sınırının kalkmasıyla birlikte Temmuz ayı enflasyon verisini baz alacak.