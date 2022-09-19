Ağustos ayında tahıl grubuna yüzde 8.3 zam geldi
Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan Tahıl Koridoru anlaşması ile düşen buğday fiyatları yeniden yükselişe geçti. Küresel buğday fiyatları Putin'in eleştirisi sonrası 9 haftanın zirvesine çıktı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarını ardından bağday fiyatları 9 haftanın zirvesine çıktı.
NTV'de yer alan habere göre, tahıl Koridoru anlaşması ile eylül başında Ocak 2022 seviyesine kadar düşen buğday fiyatları, Rusya lideri Putin'in anlaşmayı eleştiren sözleri sonrası yükselmeye başladı.
Küresel buğday fiyatları geçen hafta yüzde 4’ü aşan yükselişle 9 haftanın zirvesine çıktı.
TAHIL GRUBUNDA ARTIŞ
Türkiye'de ise fiyatlar yükselen maliyetler nedeniyle de artmaya devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) ağustos ayı verilerine göre ekmek ve tahıl grubunda fiyatlar yüzde 8.3 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise, gıda enflasyonunun aylık yüzde 0.51 geldiği ağustos ayında ekmek ve tahıllar grubunda fiyatlar yüzde 4.08 artış kaydetti.
Un sanayicileri fiyatta üretici-tüketici dengesine dikkat çekiyor.
TÜİK'in, Mayıs ayı sonunda açıkladığı 2022 yılının ilk bitkisel üretim tahminlerine göre, buğday üretiminin bu yıl bir önceki yıla göre yüzde 10.5 oranında artarak 19.5 milyon ton olması bekleniyor.
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