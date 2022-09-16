Çekmeköy'de otomobilde çıkan yangın, işyerine sıçradı!
İstanbul Çekmeköy'de, park halinde bulunan otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.
Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi Dere Caddesi'nde bulunan bir tamirhanenin önünde park halindeki otomobilde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, önce otomobilin arkasında, park halinde bulunan minibüse, ardından da tamirhaneye sıçradı.
OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, minibüs ve tamirhanede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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