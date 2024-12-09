Yayınlanma: 09.12.2024 - 11:05

Güncelleme: 09.12.2024 - 11:05

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Aile Destek Programı ödemeleri sorgulaması sürüyor. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık 2024 Aile Destek ödemeleri yattı mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI MI?

Aile destek ödemelerinin 2025 yılında devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

ARALIK AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aralık ayı Aile Destek Ödemelerinin 15 Aralık'a kadar vatandaşların hesabına yatırılması bekleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.