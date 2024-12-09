Yayınlanma: 09.12.2024 - 11:02

Güncelleme: 09.12.2024 - 11:02

En uzun gece için tarih araştırmaları başladı. Yurttaşlar bu sene de en uzun gecenin yaşandığı tarihi merakla araştırmaya başladı. Peki, En uzun gece ne zaman? Günler zaman uzamaya başlayacak?

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

Kış gündönümü (21 Aralık), güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar.

Bu tarih kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.

Kuzey Kutup Dairesi’nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi’nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık 2024 Cumartesi günü ülkemizde en uzun gündüz Hatay’da yaşanır. En uzun gece ise Sinop'ta yaşanacak.

KIŞ GÜN DÖNÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Kış gün dönümü olarak kabul edilen 21 Aralık'ta, kuzey yarım kürede günler uzamaya, güney yarım kürede kısalmaya başlıyor. Bu tarihte, kuzey yarım kürede en uzun gece, güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanıyor.