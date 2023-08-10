Aile destek ödemeleri yatırıldı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ağustos ayı aile destek ödemeleri yattı mı?

Aile destek ödemelerinin yatırılacağı tarih merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteği ile her ay aile destek ödemesi alan binlerce yurttaş ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, Aile destek ödemeleri yatırıldı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ağustos ayı aile destek ödemeleri yattı mı? Aile destek ödemeleri ne kadar, kaç TL?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 15:53
Aile destek ödemeleri yatırıldı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ağustos ayı aile destek ödemeleri yattı mı?
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Aile destek ödemeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla ileri bir tarihe uzatıldığı açıklanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteği ile her ay aile destek ödemesi alan binlerce yurttaş ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, Aile destek ödemeleri yatırıldı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ağustos ayı aile destek ödemeleri yattı mı? Aile destek ödemeleri ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin tarihi ağustos ayının ilk haftasında gündem oldu. Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri geçtiğimiz ay 11 Temmuz'da hesaplara geçmişti.

Buna göre; Ağustos ayı aile destek ödemelerinin de benzer şekilde ay ortasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı.

Aile destek ödemeleri ile ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR ZAMLANDI MI?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.


Aile Destek ödemesi aile aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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