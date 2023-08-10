Son depremler! Deprem mi oldu? 10 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 10.08.2023 - 09:37

Güncelleme: 10.08.2023 - 09:37

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 10 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Sivas, Malatya, İzmir'de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 10 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

10 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:56:02 -.- 2.1 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA)

07:21:59 -.- 2.3 -.- SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG)

07:05:44 -.- 2.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

06:48:09 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

06:43:27 -.- 2.2 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)

06:43:14 -.- 2.3 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:31:27 -.- 1.5 -.- AKBABA-DARENDE (MALATYA)

06:04:24 -.- 0.9 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:01:19 -.- 1.0 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA)

05:58:07 -.- 1.3 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

05:54:42 -.- 1.1 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:52:21 -.- 1.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:41:35 -.- 3.0 -.- KIBRIS RUM KESIMI

04:32:56 -.- 1.0 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:00:34 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:56:19 -.- 1.6 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)

03:50:40 -.- 1.9 -.- OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

03:50:09 -.- 3.0 -.- COMLEKCI-BAHCESARAY (VAN)

03:41:36 -.- 1.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

03:06:26 -.- 1.1 -.- HATAY (HATAY)

02:51:28 -.- 1.5 -.- CORUS-ULA (MUGLA)

02:51:14 -.- 2.4 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)

02:40:02 -.- 1.8 -.- KALKANDERE (RIZE)

02:25:45 -.- 1.3 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)

02:15:17 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)

01:50:39 -.- 1.0 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:46:25 -.- 1.5 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)

01:45:47 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

01:40:24 -.- 2.5 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:02:00 -.- 1.5 -.- OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY)

00:58:19 -.- 1.1 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)

00:58:04 -.- 1.3 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)