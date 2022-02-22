Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraf etti: Yüz binlerce çocuğu bekleyen tehlike

22 Şubat 2022 Salı, 08:04

Yirmi yıldır ülkeyi tek başına yöneten AKP’nin yarattığı yoksulluğun boyutu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kamu Denetçiliği Kurumu’nun verilerine de yansıdı. 6,3 milyon haneyi sosyal yardıma muhtaç eden yoksulluk, on binlerce çocuğu da ailesinden koparılma tehdidiyle karşı karşıya bıraktı.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2021 verileri Türkiye’deki derin yoksulluğun çocuklara etkisini ortaya koydu.

Ailesinin yanında temel ihtiyaçları karşılanamayan çocuk sayısı 150 bine dayandı. 2020 yılında 129 bin 422 olan ailesinin yanında bakımı sağlanamayan çocuk sayısı 2021 yılında 141 bin 275’e yükseldi. Kamu Denetçiliği Kurumu ise KDK Çocuk internet sayfasına yapılan başvurularda, “Çocukların dijital derslere erişim sorunları ve ebeveynlerinin işsiz kalması” konularında yapılan başvuruların 2021 yılında arttığı belirtildi.

AİLELERİ BAKAMIYOR

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Çocuklar aile ortamından ayrılmadan sağlıklı bir şekilde gelişimleri tamamlansın” gerekçesiyle 2021 yılında 141 bin 275 çocuğu ailesi yanında destekledi.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programından yararlanan çocuk sayısı 2020 yılına göre 2021’de dramatik şekilde arttı. SED kapsamına alınan çocuk sayısı bir yılda 12 bin artarken artış oranı yüzde 9 oldu. Bakanlığın verilerine göre 2020 yılında ailesinin yanındaki 129 bin 422 çocuğa destek verildi.

Bakanlık, SED kapsamındaki çocuk sayısına yönelik 2022, 2023 ve 2024 yılı öngörülerini de paylaştı. Buna göre 2022, 2023 ve 2024 yıllarında sırasıyla 145 bin, 150 bin ve 155 bin çocuğun SED kapsamına alınacağı tahmin edildi.

ŞİKÂYETLER ARTIYOR

Kurumun, “Çocuk Hakları” adı altında paylaştığı bilgilerde ise "Çocukların başvurularında uzaktan eğitim sürecinde derslere erişim sorunları, tablet veya bilgisayar ihtiyacı, ebeveynlerinin işsiz kalması ya da ücretsiz izinde olması gibi nedenlerle hane gelirinin azalması, sosyal yardım talepleri gibi konularda 2020 yılında kaydedilen artışın 2021’de devam ettiği izlenmiştir” denildi.

720 BİN ÇOCUK ÇALIŞMAK ZORUNDA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2019 5’inci Çocuk İşgücü Araştırması’na göre bir ekonomik faaliyette çalışan 5-17 yaş grubundaki çocuk sayısı 720 bin. Çalışan çocukların yüzde 15,9'unu 12-14 yaş grubundakiler, yüzde 4,4'ünü ise 5-11 yaş grubundaki çocuklar oluşturuyor. Cinsiyete göre incelendiğinde, çalışan çocukların yüzde 70,6'sını erkek, yüzde 29,4'ünü ise kız çocukların oluşturduğu görüldü. Çalışan çocukların çalışma nedenlerinde ilk sırayı yüzde 35,9 ile "hanehalkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak" aldı. Çalışan çocukların yüzde 66,0'ı düzenli işyerinde, yüzde 30,4'ü tarla-bahçede, yüzde 3,0'ı seyyar sabit olmayan işyeri veya pazar yerinde, yüzde 0,5'i ise evde çalıştı.