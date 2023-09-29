Airbnb'den evini kiralayanlar dikkat! AirBnb'ye ekimde düzenleme geliyor

Günümüzün popüler konaklama platformlarından biri olan Airbnb (AirBedandBreakfast) platformu üzerinden yapılan turistik faaliyetlere ekim ayında düzenleme geliyor. Düzenlemelerde yangın merdiveni, tabela zorunluluğu ve apartman sakinlerinden izin alınması gibi maddeler öne çıkıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2023 - 17:31
Airbnb'den evini kiralayanlar dikkat! AirBnb'ye ekimde düzenleme geliyor
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Son dönemde kısa süreli kiralama uygulamaları, özellikle ev sahipleri tarafından giderek daha çok tercih ediliyor. Uzun süreli kiralama ile uğraşmak istemeyenler daha kolay ve kârlı gördükleri bu yönteme özellikle Airbnb üzerinden yöneliyor. 

Türkiye'de de son dönemde gündemde olan AirBnb (AirBedandBreakfast) platformu üzerinden yapılan turistik faaliyetlere yeni düzenleme geliyor.

Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar ekim ayında bu platform üzerinden yapılacak konaklamalar için yeni düzenlemeler geleceğini belirtti.

TABELA ASILMASI ŞARTI

Buna göre AirBnb yapılan konutta mutlaka yangın merdiveni zorunluluğu getirilecek.

AirBnb yapılacak binaya turizm konutu tabelası asılması şart olacak.

Apartman içerisinde bir daire AirBnb yapacaksa apartman sakinlerinden izin alacak. İzin verilmediği takdirde apartman dairesinde AirBnb yapılamayacak.

Kaynaklar bunlarla birlikte başka düzenlemelerin de gündeme geleceğini belirtti.


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