İktidarın yeni hedefi Airbnb: 'Karanlık amaçlar için...'

Yayınlanma: 27.09.2023 - 12:39

Güncelleme: 27.09.2023 - 12:40

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, TBMM'nin yeni yasama yılında Komisyon gündeminde yer alacak düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu, Airbnb ve apart daire kiralama hizmetlerinin önünü kapatmak istediklerini ifade etti.

"KARANLIK AMAÇLAR İÇİN KULLANILIYOR"

Airbnb ve apart daire kiralamalarını karanlık ve farklı amaçlar ile kullanıldığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Turizm sektöründeki yatırımları teşvik etmek, korumak, öte yandan Airbnb ve apart daire kiralama gibi kayıtsız hizmetlere yönelik düzenleme yapmak lazım. Tamamen kanunlara uygun, vergisini veren, her türlü altyapısı, sorumluluğu olan turizm tesisleri varken bir tarafta karanlık ve farklı amaçlarla kullanılan yapıları düzene sokmak gerekiyor. Bunun için çalışma yapıyoruz. İnşallah o da yeni yasama yılına yetişecek. Vergi mükellefi olunması konusunu çalışıyoruz ama biraz daha tartışılması gerekiyor. Kaliteli turizm tesislerimiz, otellerimiz, vergisini ve sorumluluklarını yerine getiren tesislerimiz varken yasa dışı farklı uygulamalar üzerinden yapılan turizm ticaretinin önünü kapatmak lazım."