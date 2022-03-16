Akaryakıt balıkçıyı da vurdu
İzmir Mordoğan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Babayiğit, “Mazot zammı belimizi büktü. Balığa çıkmaya korkar olduk. Yakında balık tezgâhlarında zamları görülecek” diye konuştu.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), denizleri ve küçük ölçekli balıkçıları korumak için başlattığı “Denizlerin Koruyucuları: Küçük Ölçekli Balıkçılar” projesinde kat ettikleri yolu belgeselleştirdi.
Proje kapsamında desteklenen ve belgeselde çalışmalarına yer verilen İzmir Mordoğan Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, belgesel lansmanının ardından sorularımızı yanıtladı.
Balıkçılar, en çok maliyetlerden yakındılar. Kooperatif Başkanı Mustafa Babayiğit, “Mazot zammı gerçekten belimizi büktü. Balığa çıkmaya korkar olduk, doğal olarak balık fiyatlarına da yansıdı. Biz yine küçük teknelerle çıkıyoruz ama büyük marketlere avlayanların maliyetleri çok daha arttı, balık raflarında zamları görürsünüz yakında” diye konuştu.
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