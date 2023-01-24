Akaryakıt bayilerinin kâr payının yükseltilmesi talebi

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 16:49

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 17:22

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) 20. Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Bakım, akaryakıt bayilerinin kâr payının en az yüzde 12 olması ve her yıl enflasyon oranında artmasının sektörün sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu belirtti.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, akaryakıt sektörünün sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakım, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 2005'te alınan kararla maktu kâr marjına geçilmesi sonucu işletmelerin kâr payının düştüğünü ifade etti.

Covid-19 salgının ardından oluşan ekonomik tablo nedeniyle maktu kâr marjı uygulamasıyla istasyonların kâr payının yüzde 12.1'den bugün yüzde 4.19 seviyelerine kadar düştüğünü anlatan Bakım, buna karşın maliyetlerdeki artışın sürdüğünü vurguladı.

'TİCARİ KÂRLILIK ÇOK DÜŞÜK'

Bakım, elektriğe gelen zamlar ve personel maliyetlerindeki yüksek artışa işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kârlar erirken, maliyetlerin katlanarak arttığı bu ekonomik tablodan da anlaşılacağı üzere bayilerimizin kâr payının en az yüzde 12 olması ve her yıl enflasyon oranında artması, sektörümüzün sürdürülebilirliği açısından önem arz ediyor.

Ülkemizde akaryakıt bayilerinin ortalama satışları günlük 3 bin litre civarında ancak bu büyük pazara hizmet eden kuruluşların ticari kârlılıkları çok düşük.

İstasyonlarımızın kapanma tehlikesiyle karşılaşmadan faaliyetlerini sağlıklı yürütmesi için uygulamanın değişmesi, maktu yerine nispi kâr marjı belirlenmesi gerekiyor."