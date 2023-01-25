Avrupa'da ticari araç satışları düştü

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 15:46

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 15:46

AB'de yeni ticari araç tescilleri, geçen yıl tedarik sıkıntıları sonucunda önceki yıla kıyasla yüzde 14.6 azaldı ve 1 milyon 606 bin 804'e indi.

AB ülkeleri arasında 2022'de ticari araç satışları önceki yıla göre Fransa'da yüzde 17.7, İspanya'da yüzde 16.7, Almanya'da yüzde 11.0 ve İtalya'da yüzde 10.5 oranlarında geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında geçen yıl en fazla yeni ticari araç en çok düşüşün gözlenmesine rağmen Fransa'da trafiğe çıktı.

Bu dönemde Fransa'da 397 bin 519, Almanya'da 312 bin 391, İtalya'da 189 bin 690 ve İspanya'da 145 bin 417 ticari araç için tescil işlemi yapıldı.

AB'de toplam ticari araç satışlarının, geçen yılın her ayında yıllık bazda gerilemiş olduğu da gözlendi.