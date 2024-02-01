Akaryakıtta tabela değişti... Benzine dev zam pompaya yansıdı! 1 Şubat 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarını yakından etkiliyor. Benzine zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansırken Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 40 lirayı, İstanbul'da ise 39 lirayı aştı. 1 Şubat 2024 benzin motorin (mazot) LPG (otogaz) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 09:17
Akaryakıtta tabela değişti... Benzine dev zam pompaya yansıdı! 1 Şubat 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ile motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

İki gün önce motorine gelen zammın ardından bugün de benzin fiyatında artış yaşandı. Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 95 kuruş zam geldi.

En son benzine 24 Ocak'ta 1 lira 46 kuruş zam gelmişti.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 39,33 TL

Motorin: 42,69 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 39,99 TL

Motorin fiyatı: 42,42 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 40,2 TL

Motorin fiyatı: 42,63TL

LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.


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