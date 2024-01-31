Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıta bir zam daha geliyor! 31 Ocak 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Yayınlanma: 31.01.2024 - 09:58

Güncelleme: 31.01.2024 - 09:58

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ile motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 1 Şubat 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Son olarak motorinin litre fiyatına 30 Ocak'ta 1 lira 38 kuruş ve 20 Ocak'ta ise 1 lira 15 kuruşluk zam geldi.

Benzine de 24 Ocak'ta 1 lira 46 kuruş zam gelmişti.

18 Ocak LPG'ye ise ortalama 40 kuruş zam yansımıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 38,38 TL

Motorin: 41,66 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 39,04 TL

Motorin fiyatı: 42,36 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 39,25 TL

Motorin fiyatı: 42,57TL

LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.