Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıta bir zam daha geliyor! 31 Ocak 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarını yakından etkiliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına zam bekleniyor. 31 Ocak 2024 benzin motorin (mazot) LPG (otogaz) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 09:58
Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıta bir zam daha geliyor! 31 Ocak 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ile motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 1 Şubat 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Son olarak motorinin litre fiyatına 30 Ocak'ta 1 lira 38 kuruş ve 20 Ocak'ta ise 1 lira 15 kuruşluk zam geldi.

Benzine de 24 Ocak'ta 1 lira 46 kuruş zam gelmişti.

18 Ocak LPG'ye ise ortalama 40 kuruş zam yansımıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 38,38 TL

Motorin: 41,66 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 39,04 TL

Motorin fiyatı: 42,36 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 39,25 TL

Motorin fiyatı: 42,57TL

LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.


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