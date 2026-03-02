Akaryakıt fiyatlarına zam yolda mı? Petrolde dev yükseliş beklentisi!

ABD ve İsrail’in başlattığı operasyonların ardından Hürmüz Boğazı’nda gemilere yönelik saldırılar küresel petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Artan jeopolitik riskler enerji piyasalarında dalgalanmayı hızlandırırken, yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Uzayan çatışma ihtimali fiyat beklentilerini yeniden şekillendirdi.

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı operasyonların ardından Hürmüz Boğazı’nda en az üç geminin saldırıya uğraması, küresel petrol fiyatlarında hızlı yükselişe yol açtı.

2 Mart Pazartesi sabahı Asya piyasalarında Brent petrolün varil fiyatı kısa süreliğine yüzde 10 arttı. Sabah saat 05.00 itibarıyla fiyatlar yüzde 4 yükselerek 76,16 seviyesine çıktı.

ABD ve İsrail’in İran’da dini lider Ayetullah Ali Hamaney dahil üst düzey isimleri hedef aldıklarını açıklamasının ardından İran, Batı Asya genelinde misillemeler gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Mart’ta İngiliz basınına verdiği demeçte çatışmaların dört hafta kadar sürebileceğini söyledi.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN TALEBİYLE YÜKSELDİ

Askeri gerilimin uzayacağı beklentisi yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Bu eğilimle birlikte altının ons fiyatı yüzde 1,4 artarak 5 bin 350 dolara çıktı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte Hürmüz Boğazı yakınlarında en az üç gemiye saldırı düzenlenmesi de etkili oldu.

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi (UKMTO), iki geminin vurulduğunu, üçüncü bir geminin ise "çok yakınında" "bilinmeyen bir patlama olduğunu" duyurdu.

İran daha önce, dünyanın petrol ve doğalgazının yaklaşık yüzde 20’sinin taşındığı boğazdan gemi geçişleri konusunda uyarıda bulunmuştu.

Bölgede risk algısının artmasıyla birlikte sigorta maliyetlerinin yükseldiği ve gemi trafiğinin durma noktasına geldiği bildirildi.

PİYASALAR HÜRMÜZ BOĞAZI’NI İZLİYOR

MST Research enerji araştırmaları başkanı Saul Kavonic, yaptığı açıklamada, "Piyasa panik yapmıyor" dedi.

Kavonic, "Şu ana kadar petrol taşımacılığı ve üretim altyapısının hiçbir tarafın öncelikli hedefi olmadığı konusunda daha fazla netlik var" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Piyasa, Hürmüz Boğazı'ndan geçişin yeniden başlamasına dair işaretleri izleyecek; bu da petrol fiyatlarının tekrar düşmesine neden olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

1 Mart’ta Suudi Arabistan ve Rusya’nın da yer aldığı petrol üreticisi ülkeler grubu OPEC+, fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla günlük üretimi 206 bin varil artırma kararı aldı. Ancak bazı uzmanlar, bu adımın etkisinin sınırlı kalabileceğini belirtti.

Bazı analistler, çatışmaların uzun sürmesi halinde petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere Otomotiv Derneği Başkanı Edmund King ise fiyat artışlarının benzin fiyatlarına yansıyabileceğini belirterek, artışın boyutunun çatışmaların süresine bağlı olacağını ifade etti.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının artış göstermesiyle birlikte benzin fiyatlarına zam gelme ihtimali de gündemdeki yerini koruyor.