Akaryakıt indirimlerinin ardından güncel fiyat listesi: Benzin, motorin ne kadar oldu? (27 Temmuz 2022)

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:09

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



Akaryakıt fiyatlarında meydana gelen oynamalar ile fiyat takibi yapmakta zorlanan yurtaşlara dün iyi haber verildi ve indirime gidildi.

Bu kez de indirimin ardından güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. İşte 92 kuruşluk motorin indirmi ve 50 kuruşluk benzin indiriminin ardından güncel fiyat listesi...

İSTANBUL

Motorin fiyatı: 24.55 TL

Benzin fiyatı: 22.26 TL

ANKARA

Motorin fiyatı: 24.64 TL

Benzin fiyatı: 22.38 TL

İZMİR

Motorin fiyatı: 24.67 TL

Benzin fiyatı: 22.38 TL