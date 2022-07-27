Akaryakıt indirimlerinin ardından güncel fiyat listesi: Benzin, motorin ne kadar oldu? (27 Temmuz 2022)
Brent petrol fiyatlarında yaşanan oynaklık akaryakıyt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Dünden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş, benzinde ise 50 kuruş indirime gidildi. Yapılan indirim pompa fiyatlarına yansdı. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Akaryakıt fiyatlarında meydana gelen oynamalar ile fiyat takibi yapmakta zorlanan yurtaşlara dün iyi haber verildi ve indirime gidildi.
Bu kez de indirimin ardından güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. İşte 92 kuruşluk motorin indirmi ve 50 kuruşluk benzin indiriminin ardından güncel fiyat listesi...
İSTANBUL
Motorin fiyatı: 24.55 TL
Benzin fiyatı: 22.26 TL
ANKARA
Motorin fiyatı: 24.64 TL
Benzin fiyatı: 22.38 TL
İZMİR
Motorin fiyatı: 24.67 TL
Benzin fiyatı: 22.38 TL
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