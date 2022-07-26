Son Dakika: Benzine indirim geliyor

26 Temmuz 2022 Salı, 07:45

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında da değişiklikler sürüyor.

BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Motorinde yapılan 92 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı.

Benzinde ise bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24,48 lira, benzinin litresi ise ortalama 22,72 lira.