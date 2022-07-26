Son Dakika: Benzine indirim geliyor

Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim yapıldı. Benzinde de çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruş indirim bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 07:45
Son Dakika: Benzine indirim geliyor
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında da değişiklikler sürüyor. 

BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Motorinde yapılan 92 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı. 

Benzinde ise bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş indirim bekleniyor. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24,48 lira, benzinin litresi ise ortalama 22,72 lira.


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